Denkmalrat erklärt Roche den Kampf – drei Bauten sollen unter Schutz gestellt werden

Ganz diskret, fast verschämt und bislang von der Öffentlichkeit unbemerkt hat der Basler Denkmalrat dem Pharmariesen Roche den Kampf erklärt. «Nach eingehender Beratung auf Grundlage von architektonischen Gutachten und einer Besichtigung vor Ort» beantragt das Gremium die Einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens für drei Roche-Bauten.

Inhalt und Zeitpunkt der Meldung, die lediglich auf der Website der staatlichen Denkmalpflege veröffentlicht wurde, sind äusserst pikant. Aufgeschaltet wurden die «News» nämlich am vergangenen Freitag – just an jenem Tag, an dem Roche die Medien und die Öffentlichkeit über ihre Pläne für den Arealteil zwischen Grenzacherstrasse und dem Rheinufer informierte.

Und diese Pläne sind städtebaulich radikal: Ausser dem Direktionsgebäude Bau 21 von Otto Rudolf Salvisberg aus den 1930er-Jahren und dem 2015 eröffneten Hochhaus Bau 1 von Herzog & de Meuron müssen nach dem Willen des Pharmakonzerns ab 2024 sämtliche bestehenden Bauten einer lockeren Hochhausbebauung in einer neuen Parklandschaft weichen. Insbesondere das Laborgebäude am Solitude-Park, das Hochhaus Bau 52 sowie der «weisse Riegel» entlang des Rheins genügten den heutigen betrieblichen und energietechnischen Anforderungen nicht mehr, argumentiert Roche.