Stau auch ausserhalb der Stosszeiten

Dass der Aeschenplatz für Busse wie auch für Autofahrer gerade zu Stosszeiten wie am Feierabend nur mit Zeiteinbussen passierbar sei, daran habe man sich gewohnt. «Deshalb fahren wir die Migros-Bank-Haltestelle seit Jahren in der Rushhour zwischen 17 und 18 Uhr nicht an. Das steht auch so im Fahrplan. Doch aktuell gab es auch grobe Verzögerungen zu völlig untypischen Zeiten wie morgens um zehn oder am frühen Nachmittag», sagt Dürrenberger. Eine Anpassung des Fahrplans an diese Unvorsehbarkeit sei nicht möglich.

Im nächsten Fahrplan, der ab 10. Dezember 2017 gültig ist, ist denn die Migros-Bank-Haltestelle auch wieder regulär vorgesehen. «Wir hoffen, dass sich bis dann etwas ändert und wir die Schlaufe ausserhalb der Rushhour wieder fahren können.» Sie seien in stetem Austausch mit den Verantwortlichen beim Baudepartement und hofften, dass eine weitere Test-Phase nach Abschluss der Elisabethen-Baustelle Ende November zu weniger Verzögerungen führt. «Den Fahrplan 2018 anzupassen ist nicht mehr möglich und wir hoffen sehr, dass wir ihn auch einhalten können», sagt Dürrenberger.