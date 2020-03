Der Basler Morgestraich 2020 fand trotz Absage statt. Obwohl im kleineren Rahmen durchgeführt, fanden sich immer noch über 2000 Personen in der Innenstadt ein. Die Polizei war vor Ort, griff aber kaum ein.

Der Morgenstreich dauerte bis rund 5 Uhr in der Innenstadt. Dann öffneten die ersten Beizen und die Menschen verliessen die Strasse. Ganz wenige Gruppen waren noch bis in die frühen Morgenstunden unterwegs, so etwa im Kleinbasel.