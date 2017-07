Kommende Woche ist «Daiquiri Week» in der Schweiz. Sie wurde vom Rum-Giganten Bacardi ins Leben gerufen. Einige Bars machen mit und bieten spannende Varianten an. Eine gute Gelegenheit, einen Daiquiri zu kosten! Neben dem Mojito ist er der bekannteste kubanische Cocktail. Da ist ungelagerter Rum, Limettensaft und Rohrzucker drin. Der geschüttelte Drink ist frisch und säuerlich. Den besten Daiquiri trinkt man – klar – auf Kuba, wo immer Sommer ist und die Limetten grösser, reifer und deshalb auch aromatischer als jene, die wir hier kaufen.

Schon Hemingway mochte den Daiquiri. Wie viele andere Amerikaner verschlug es auch den Schriftsteller in den 1950er-Jahren nach Kuba. Nebst dem Schreiben seiner Werke war er auch Reporter und Kriegsberichterstatter, jagte und fischte gerne und galt als Abenteurer. Aber nicht nur für seine Geschichten war er bekannt, sondern auch für seine Lebenslust und seine Hingabe zum Alkohol.

Beim Daquiri bevorzugte Hemingway die «Papa doble»-Version mit der doppelten Menge Rum. So kam es, dass die «El Floritita Bar» , wo er gerne verweilte, ihm eine eigene Variante widmete. Eine Abwandlung des Daiquiri, versetzt mit Kirschlikör und Grapefruitsaft.

Während seiner Kuba-Zeit schrieb Hemingway die Novelle «Der alte Mann und das Meer» – sein letztes und zugleich bekanntestes Werk, wofür er den Pulitzer-Preis erhielt. Der Roman erzählt die Geschichte eines alten Fischers und seinem Lebenskampf auf hoher See.

Eine schöne Story, die es wert ist, mit einem Cocktail gewürdigt zu werden. Dies hat sich Sabrina Fathi, Barkeeperin im Werk8, zur Aufgabe gemacht. Mit «The old man and the sea» präsentiert sie einen Cocktail, der die stürmische karibische See widerspiegeln soll. Und einen grossen Trinker würdigt.

Das dafür verwendete Grapefruit-Cordial macht sie selber: Durch das Einlegen von Grapefruitschalen in Zucker nimmt dieser die Aromen der Frucht auf. Aus diesem Zucker wird danach mit Grapefruitsaft ein Sirup hergestellt. Im Werk8 gibt es «The old man and the sea» noch bis Ende Sommer zu geniessen. Wohl bekomms!

Rezept für «The old man and the sea»

6cl gelagerter Rum

2cl Grapefruit-Cordial

1 cl Limettensaft

1 Prise Meersalz

Alle Zutaten in einem Shaker kräftig schütteln und auf Eis servieren.