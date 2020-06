Der Ansturm zur Grenzöffnung? So sah es nach der Öffnung im Dreiland wirklich aus

Am helllichten Tag standen gestern auf dem Trottoir knapp 20 Menschen Schlange wie samstagnachts vor der Disco. Nur handelte es sich bei dem Etablissement in der Hauptstrasse im Weiler Stadtteil Friedlingen, vor dem mit Kinokordeln der Wartebereich in zwei Metern Abstand ausgewiesen war, nicht um einen angesagten Club, sondern um einen der zahlreichen deutschen Paketshops, die Schweizer Kunden als Lieferadresse angeben könne, um sich Porto- und Zollgebühren zu sparen. Wenn es am Montag den befürchteten Ansturm Schweizer Einkaufstouristen gab, dann vor allem bei den Paketdienstleistern. Ein älterer Herr aus Basel bekam Dinge für eine grosse Velotour, die er 2021 plant, zugeschickt: Nichts Dringendes, meint er; aber er wolle das Lager etwas entlasten. Eine ältere Dame hatte dem Paketshop sogar gesagt, sie sollten ihre Pakete wieder zurückschicken.

Viel hatten Detailhandel, Gastronomie, Politik und Medien auf der deutschen Seite der Grenze orakelt, wie die Schweizer wohl am ersten Tag auf die Grenzöffnung reagieren würden. Darüber hinaus hatte eine peinliche Kommunikationspanne der deutschen Behörden in den vergangenen Tagen erst in der Nacht auf Sonntag Klarheit gebracht, dass die deutschen Grenzen tatsächlich am Montag und nicht erst am Dienstag öffnen würden. Nun denn, die Schweizer bescherten vielen Läden vor allem in Weil am Rhein, Lörrach und Rheinfelden einen überdurchschnittlichen Montag (verglichen mit der Prä-Corona-Zeit). Der grosse Ansturm fand aber nicht statt.

Der grosse Ansturm kommt am Wochenende

Auf dem Lidl-Parkplatz in Lörrach diskutiert um 8.45 Uhr eine schlanke Dame im besten Alter mit Basler Kennzeichen am Auto mit dem Security-Mitarbeiter, der am Ladeneingang darauf achten muss, dass alle Kunden Mundschutz tragen und einen Einkaufswagen mit sich führen. Worum es geht, lässt sich nicht heraushören. Wenig später zetert ein älterer Schweizer Herr über die Pflicht, einen Einkaufswagen zu benutzen. Im Drogeriemarkt dm hat eine Mutter aus dem Oberaargau um 10 Uhr für 400 Euro Hygieneartikel eingekauft. Sie sei eigentlich dagegen, im Ausland einzukaufen, versichert sie; und tue das auch nur einmal im Jahr. Aber viele Produkte gerade zur Babypflege bekomme man in der Schweiz gar nicht oder zahle das Vierfache dafür.