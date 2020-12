Der Baselbieter Tiktoker Aditotoro lockt mit Witz und Schnautz

Markante Sonnenbrille, Schnauzer und Pilzfrisur – so kennt man ihn aus den sozialen Medien. «Willkommen in dem wohl bekanntesten Zimmer der Schweiz», sagt Adrian, besser bekannt als Aditotoro, in die Kamera. Ein Zimmer in einem alten Bauernhaus im Kanton Baselland. Die vielen Fenster geben den Blick auf ganz viel Grün frei. Ein augenscheinlich bescheidener Hintergrund für den flippigen 21-Jährigen, der vor allem durch sein gewöhnungsbedürftiges Auftreten auffällt.

Dabei ist er noch ziemlich neu in dem Game, wie er es nennt. «Ich mache das erst seit Anfang des Jahres so richtig», sagt er. Dann schwelgt er in Erinnerungen: «Schon fast ein ganzes Jahr lang. Es ist sehr viel passiert in so kurzer Zeit, das ist schon verrückt.»

Als verrückt bezeichnen viele den jungen Tiktoker, denn er hat etwas gewagt, was kaum einer in der Schweiz gemacht hat. Seit Januar dieses Jahres ist der 21-Jährige mit Social Media selbstständig. Tiktok, Instagram, Youtube und Twitch sind sein Beruf. Doch auch wenn das Interesse in Sachen soziale Medien schon immer präsent gewesen sei, wollte Adrian zuerst in Richtung Finanzen gehen. «Es war interessant, aber etwas hat mir gefehlt», sagt er. Danach folgten ein Praktikum bei «Radio Basilisk» und Zivildienst.