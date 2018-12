Mehr Marketing und Gäste für den Weihnachtsmarkt bedeutet auch mehr Ruhm und Anerkennung im europaweiten Vergleich. Mittlerweile spielt der Basler Weihnachtsmarkt in der Königsklasse. In sämtlichen Rankings befindet er sich unter den Top 10. «In der Summe zeigen diese Rankings die hohe Beliebtheit des Basler Weihnachtsmarktes auch im internationalen Vergleich», sagt der Marketing-Leiter und stellvertretende Tourismusdirektor Christoph Bosshardt. Auf der Rangliste der Plattform «European Best Destinations» von 2018 liegt der Basler Weihnachtsmarkt auf Platz 8 und somit vor dem bekannten Nürnberger Christkindlmarkt und trotz imposantem Kölner Dom auch vor dem dortigen Markt. Die einzige Schweizer Stadt, die es mit ihrem Weihnachtsmarkt auch unter die Top 20 geschafft hat, ist Bern auf Platz 19. Wer allerdings den beliebtesten aller europäischen Weihnachtsmärkte besuchen will, sollte laut der Plattform in die kroatische Hauptstadt Zagreb reisen. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde der kroatische Weihnachtsmarkt von den Zehntausenden Teilnehmern der Abstimmung auf den ersten Platz gewählt.

Die ganze Stadt verwandelt sich in der Adventszeit in eine Märchenwelt. Den Start am ersten Advent bildet traditionell die Anbringung des gigantischen Adventskranzes um den Mandusevac-Brunnen auf dem zentralen Platz. Von diesem Moment an liegt der Weihnachtszauber über Zagreb. Zahlreiche Veranstaltungen in der ganzen Stadt laden zum Schlemmen und Staunen ein. Begleitet werden sie von einem sanften Duft von Lebkuchen und Glühwein.

Viele der besten Märkte in Region Gleich hinter Zagreb auf Platz zwei der beliebtesten europäischen Weihnachtsmärkte liegt ein Markt in unmittelbarer Nähe zu Basel. Es ist der Weihnachtsmarkt in der bezaubernden elsässischen Stadt Colmar. Auch ohne Weihnachtsmarkt ist Colmar mit seinen kleinen Gässchen, der Kultur, dem Wein und den romantischen Flussläufen einen Ausflug wert. In der Adventszeit aber legt die Stadt in Sachen Romantik noch einen obendrauf. Die Fachwerkhäuschen sind bunt geschmückt, jede Gasse mit zahlreichen Lichtern erleuchtet und feine weihnachtliche Spezialitäten gibt es in Hülle und Fülle. Ein Weihnachtsstädtchen wie es im Buche steht.