Der Baumflüsterer und sein wirres Business: Nun steht Thomas Lommel vor dem Bundesstrafgericht

Oliveda heisst die Marke, die in Kosmetikshops angeboten wird. Ob für Hand, Haar oder Fuss bietet das Label Mittelchen mit Olivenextrakten. Thomas Lommel, der Mann hinter Oliveda, hat den Olivenbaum jedoch in seiner Ganzheit entdeckt: als Inspirationsquelle für Kosmetikprodukte, aber auch für geistige wie für Finanzanlagen.

Von seinem Wohnort Basel aus wollte der deutsche Staatsbürger den Globus erobern. Hier hatte er die Oliveda Holding angemeldet. Ein weltumspannendes Netz von Shops gab er an, werde er zum Vertrieb der Produkte aufbauen. Doch zunächst warb er um Anleger: Mit einer Mindesteinlage von 9500 Franken konnten Investoren in Andalusien in Olivenbäume investieren. Das Versprechen war eine jährliche Rendite von zehn Prozent sowie die Kapitalrückzahlung nach zehn Jahren.

Mindestens 5,3 Millionen Franken warb Lommel bei rund 300 Personen ein. Dann trat die Finanzmarktaufsicht (Finma) dazwischen. Lommel hatte keine Bewilligung, Anlagegelder entgegenzunehmen. Von einem Investorengeschäft will dieser jedoch gar nichts wissen; er habe lediglich Olivenbäume verkauft und sie über einen Zeitraum von zehn Jahren wieder zurückgepachtet. Dass er eine Lizenz gebraucht hätte, habe er nicht gewusst.

Mit dem Nichtwissen argumentiert Lommel gemäss den vorliegenden Unterlagen nun auch vor Bundesstrafgericht. Dort hat er sich Anfang Dezember wegen unbefugter Entgegennahme von Publikumseinlagen zu verantworten. Das Eidgenössische Finanzdepartement hätte den Fall mit einer Strafverfügung erledigt. In der Verfügung vom 30. Juni verurteilte es ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 256 Tagessätzen sowie zu einer Busse von 19200 Franken. Doch Lommel verlangt nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren.

Die Darstellung des Sachverhalts gemäss Strafverfügung geht davon aus, dass Oliveda nicht nur ein Problem mit der fehlenden Bewilligung hat. Vielmehr sei auch das eingesammelte Geld weitgehend aufgebraucht; die geschuldeten Zinszahlungen sowie das Geld für den fälligen Rückkauf «sind daher für die Anleger verloren».

Der gleiche Baum wurde mehrfach verkauft

Fraglich sei überdies, was die Käufer der Olivenbäume eigentlich erworben hätten: Als reiner Grundstückserwerb wären die Haine massiv überteuert verkauft worden. Eine Stichprobe habe zudem ergeben, dass die auf den Zertifikaten angegebenen Koordinaten der Bäume «in keinem der Fälle» mit den von Oliveda eingereichten Lageplänen übereinstimmten. Teilweise seien für die verschiedenen Bäume die gleichen Koordinaten angegeben worden, gewisse Koordinaten würden «teilweise fernab liegen» und andere seien «überhaupt ungültig».

Von solchen Details lässt sich Lommel nicht abhalten. Nachdem ihm die Finma das Geschäftsleben in Basel erschwert hatte, dislozierte er zunächst nach Deutschland. Und nachdem die dortige Aufsichtsbehörde Bafin eine Warnmeldung publiziert hatte, verlagerte er die Geschäftsaktivität in die USA. In Santa Monica ist mittlerweile die Oliveda International Inc. angesiedelt. Aus den aktuellen Geschäftsberichten strömt die reine Zuversicht: In den nächsten fünf Jahren würden 60 Shops eröffnet. Durch den Zukauf der LA Dope habe die Firma zudem ihr Sortiment durch Hanfprodukte ergänzt.

Ein weiteres Geschäft läuft unter dem Label «Olive Tree People». Angeboten werden etwa Armbänder als «Transmitter zu den Urinformationen vom Bergolivenbaum». Die Pointe: Sensoren an den Bäumen erfassten deren Schwingungen, die in Energie und Klänge umgewandelt und an die Kunden weitergeleitet würden. Ein Testimonial sagt in der Eigenwerbung: «Seit ich mit meinem Lebensbaum verbunden bin, schlafe ich wieder wie auf Federn gebettet.»

Vom Bundesstrafgericht wird Lommel unsanft in die Realität zurückgeholt. Es droht ihm nicht nur, dass die Strafverfügung bestätigt wird, sondern auch, dass die Strafe von den Richtern gar erhöht wird. Und auch mit Abschluss dieses Verfahrens ist Lommel die Schweizer Justiz nicht los. Auch die Basler Staatsanwaltschaft, so die bestätigte Information, ermittelt noch gegen Lommel im Zusammenhang mit dessen Basler Firmen. Auch wenn diese mittlerweile liquidiert sind.