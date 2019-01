Zu reden gab auch die Rolle der Thurgauer Staatsanwaltschaft, die vergangene Woche Medien auf Anfrage Einsicht in den Strafbefehl des Riehener Pfarrkandidaten gewährte. Gegenüber der römisch-katholischen Kirche Basel-Stadt hielt sie trotz mündlicher Anfrage am 15. Januar zur Einsicht in den Strafbefehl diesen aber zurück.

Marco Breu, Sprecher der Staatsanwaltschaft, teilte dem Kirchenrat mit, dass es sich bei der katholischen Kirche nicht um eine «staatliche Behörde mit hoheitlichen Aufgaben», sondern «strafprozessual um eine Drittperson» handle.

Breu wies zudem darauf hin, dass die Einsicht in einen Strafbefehl an Dritte nur nach Vorliegen eines schriftlichen und begründeten Gesuchs geprüft werden könne. Im Rahmen einer solchen Interessenabwägung habe dann die Strafverfolgungsbehörde zu prüfen, ob die Drittperson «berechtigte Interessen» hat.