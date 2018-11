Am Sonntag tritt der FC Basel auswärts in Luzern zum nächsten Ligaspiel an. Spannender ist aber, was zuhause im Stadion St. Jakob-Park passiert – oder besser gesagt, was mit dem Stadion passiert. Der FC Basel erwägt den Kauf des Joggeli. Das schreibt heute die «Basler Zeitung».

FCB-Präsident Bernhard Burgener soll bereits erste Gespräche mit Vertretern der Stadiongenossenschaft geführt haben, berichten «gut unterrichtete Quellen». Eine offizielle Anfrage stehe noch aus. Auf Anfrage schweigt der FCB, dementiert die Gerüchte aber nicht.

Es ist eine Stange Geld, die der FCB für den Kauf aufbringen müsste. Er will der Genossenschaft das Stadion ohne Shoppingcenter und ohne Altersresidenz abkaufen. Das kostet den Verein geschätzte 100 bis 120 Millionen Franken. Die Kosten alleine stemmen wird der FCB nicht. Er erhält wohl Unterstützung von Mäzenen. Nur so lohnt sich die Rechnung.