Der Geschichtenerzähler im Portrait: Felix W. Eymann beendet dieses Jahr seine politische Karriere

Felix Eymann setzt sich auf den weiss-schwarz-roten Bürostuhl, der dem Sitz eines Rennautos gleicht. Er weiss nicht, wo er mit Erzählen beginnen soll. «Da gibt es so viel», meint er. Sein Blick schweift über den Schreibtisch. Eine Miniatur-Fliegermaske, ein silbernes Flugzeug auf einem Sockel. Ungewöhnliche Gegenstände auf dem Pult eines Arztes in seiner Praxis. Eymann umgibt sich gerne mit Objekten, an denen Erinnerungen haften. Er hält sich an ihnen fest. Jedes Stück hat eine Geschichte zu erzählen. Und Eymann teilt sie gerne. Erstaunlich wenige stammen aus der Basler Politik, die er während 28 Jahren im Grossen Rat mitgeprägt hat. Nun legt er sein Amt auf Ende Januar nieder.

Felix W. Eymann – das W. zwischen Vor- und Nachname steht für Walther – ist ein Kleinbasler «mit Leib und Seele», wie er gerne betont. Er wuchs an der Feldbergstrasse auf, in einfachen Verhältnissen. Seine Mutter stammt aus der Schwäbischen Alb, einem Gebirge in Süddeutschland. Die Eltern des Vaters führten eine Bäckerei; gleich neben dem neuen Bürogebäude, in dem Felix Eymann heute seine Praxis hat. Kurz vor seiner Geburt verstarb der letzte Verwandte, der die Familie Eymann noch mit Weissrussland verbunden hatte. «Der Onkel Ivan», fügt Eymann an. Es gebe einen Familienzweig aus Finnland und einen aus Weissrussland. «Meinem Bruder und mir sieht man das schon noch an. Wir haben slawische Schädel, breite Backenknochen.»

In die Politik hineingeboren

Bereits am Küchentisch wurde im Hause Eymann politisiert. Der Vater war bei den «Radikalen Demokraten», die sich von den Freisinnigen abgespaltet hatten. Ein Onkel war für die Freisinnigen im Grossen Rat. Der jüngere Bruder Christoph «war von Kindesbeinen politikinteressiert», sagt Felix Eymann. Er selbst sei erst im Gymnasium auf den Geschmack gekommen – und seither nimmt sie einen beachtlichen Teil in seinem Leben ein. «Wir hatten viele gute Gespräche zu Weihnachten», sagt der heute 72-Jährige und fügt scherzhaft an: «Es blieb aber immer friedlich.»

Mit seinem Bruder ist Felix Eymann seit jeher stark verbunden. Sie spielten Handball in der Nationalliga A. Felix, Christoph, Ueli Vischer – der ehemalige Basler Finanzdirektor – und Freunde aus dem Studium. «Wir haben aus reiner Freude gespielt», sagt Eymann. Der Wettkampfgedanke sei schon immer dabei gewesen. «Aber auch wenn wir verloren haben, sangen wir nach dem Spiel vierstimmig unter der Dusche: ‹Das ist der Tag des Herrn›.»

Als Felix Eymann seinen Assistenzarzt-Posten am Basler Universitätsspital antrat, war es vorbei mit den Trainings. «Wir hatten eine 100-Stunden-Woche. Im Durchschnitt», sagt Eymann. Das Medizinstudium war für Eymann nicht etwa Berufung, sondern eine Wahl: Er hätte sich auch vorstellen können, Theologie zu studieren oder sich auf die Fliegerei zu konzentrieren. Diese ist seit jungen Jahren eine grosse Leidenschaft des Kleinbaslers. Die Pilotenlizenz erwarb er während der Zeit im Militär. Als junger Arzt arbeitete er dann ehrenamtlich für die Rega. «Das waren schöne, wilde Zeiten», schwärmt Eymann.

Schon wird spürbar: Ihm brennt eine Geschichte unter den Fingernägeln, die er loswerden möchte. Einmal flogen er und eine Krankenschwester nach Algerien. Eine ältere Schweizerin hatte einen Autounfall gehabt, sie war nicht angeschnallt gewesen und erlitt eine Beckenfraktur. Der Ambulanz-Jet landete kurz vor Mitternacht, Eymann organisierte schnell ein Taxi. Bei der Verletzten angekommen stabilisierte er die Patientin und brachte sie zurück in ihr Hotel. Der Inhaber des Gasthauses empfing die Gäste um zwei Uhr nachts überschwänglich. «Er bekochte und verwöhnte uns», erzählt Eymann. Als seien sie Teil der Familie, meint er begeistert. Dieses Gefühl verliert der Arzt auch über vierzig Jahre später nicht. Die Geschichten hat Eymann präsent, als wären sie vergangene Woche passiert.