Der grosse Kater und die quälenden 72 Stunden: Dieser Fasnachtsmontag war wie keiner je zuvor

«Jä nei, i ha doch scho gnueg!» – «Los jetzt, nimm se doch au!» Zwei Kostümierte ohne Larve schieben sich in der Gerbergasse gegenseitig Mimosen zu. Es sind Fasnächtler, die ihre Waren eigentlich am Cortège unter die Leute bringen wollten. Aber an diesem Montagnachmittag, es herrscht das typische Nieselregen-Cortègewetter, findet kein Cortège statt und die Gruppen verteilen ihre Ware auf Plätzen, auf der Mittleren Brücke und an Hausecken in der Innenstadt.

Das klingt nicht nur etwas deprimierend, es sieht auch so aus. Allerdings ist die Stimmung gelassen, ruhig. Man macht Fasnacht, ohne dass sie stattfinden darf – ohne die ganze Inszenierung mit üppigen Zugskostümen, Laternen, gewaltigen Wagen, Farbenpracht und Räpplisääge. Was bleibt, ist das nackte Wesen der Fasnacht, die Ursuppe: Geselligkeit unter Menschen, gewandet in gerade mal so viel Kostüm, wie es in Basel ungeschriebenerweise knapp geduldet und andernorts als völlig normal erachtet wird. Dazu etwas Traurigkeit, die übliche Melancholie, wenn man gemeinsam auf einer grauen Strasse vor einer Beiz steht und das Beste aus der wohl langweiligsten Zeit des Jahres macht. Wenn der Winter noch nicht ganz zu Ende ist und der Frühling erst ein zaghaftes Gefühl.

Wenn das Achtertram ums «Schiefe Eck» schleicht

Vor dem «Schiefen Eck» am Claraplatz ist das Gedränge an diesem Montagnachmittag besonders gross. Hier versammeln sich Guggenmusiker statt mit Instrument mit Bier in der Hand und in glänzende Stoffkutten gehüllt. Die Menge reicht bis auf die Gleise des Achtertrams, das hier vorsichtig um die Ecke biegt, trotz Werktagsverkehr.