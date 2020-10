Der Kanton bezieht Stellung: Ohne Meldung keine Sanktionen möglich

Nach der Kritik an den Arbeiten auf der Baustelle der Kehrichtverbrennungsanlage KVA meldet sich nun der Kanton zu Wort. Falls die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen sollten, verurteilte das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) dies in aller Entschiedenheit, heisst es in der heutigen Mitteilung des Departements.