Der Lällekönig kommt zurück: Im Herbst soll in den Räumlichkeiten ein neues Lokal eröffnen

Dreieinhalb Jahre lang stand der Lällekönig leer. Es war ein trostloser Anblick an der Schifflände. Doch nun findet diese Leidensgeschichte ein Ende. Bereits im Juli wurde klar, dass in das Eckhaus im Herbst ein neuer Gastronomiebetrieb einziehen wird. Klar war zu diesem Zeitpunkt aber nur, dass eine Gruppe rund um Mark Santo Tomas, Geschäftsführer des Restaurant Spiga direkt gegenüber vom Lällekönig, das Lokal übernehmen wird. Weitere Details wurden noch keine verraten.

Doch nun ist klar, wie sich der neue Betrieb präsentieren wird. Wie Telebasel heute berichtete, öffnet schon bald das Lokal «Alchemist», Café, Bar, Lounge und Restaurant seine Tore. Das Ambiente sowie das kulinarische Angebot soll an die Zeit erinnern, als in den Räumlichkeiten noch eine Apotheke zu Hause war.

Geheimnissvoll und atmosphärisch

In einer Medienmitteilung, heisst es, dass das Innere mit dunklen, patinierten Oberflächen, warmen Farbtöne sowie einzelnen Lichtpunkten aus Messing, Gold und Kupfer gestaltet werden wird. Das Ambiente sei ein veritables Curiosity Cabinet, geheimnisvoll und atmosphärisch.

Das Lokal soll nicht einfach ein Restaurant sein, sondern beinhaltet auch Café, Bar und Lounge. Ausserdem ist die Küche des Restaurants offen. Für Anlässe und Veranstaltungen kann man eine «Labor- und Produktionswerkstatt» im Untergeschoss mieten.

Gerichte zum Teilen und pflanzenbasiert

Details zur Speisekarten will Mark Santo Tomas laut Telebasel noch nicht verraten. Doch soviel sei gesagt: Er will mit «überraschende Sharing-Dishes» (Gerichte in kleine Schalen oder Cocottes zum Teilen) auftrumpfen. Des Weiteren werde man sich auch auf Schmorgerichten und «pflanzenbasierten Kreationen» fokussieren.