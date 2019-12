Der Menschen-Präparator ist zugleich auch Jäger

Peter Zimmermann führt einen langen Gang entlang. Die gelben Kacheln verleihen dem unterirdischen Labyrinth ein fast schon freundliches Gesicht. Beinahe vergisst der Besuchende, wo er sich hier befindet und was ihm hier begegnen könnte. Zimmermann läuft zügig zu seinem Büro im ersten Untergeschoss. Er ist gross und bückt sich darum manchmal instinktiv ein wenig, wenn er einen Raum betritt.

Zimmermann, 58, trägt ein blaues Polo-Shirt, graue Arbeitshosen und einen klingelnden Schlüsselbund. Das kleine Büro teilt er sich mit seinem Arbeitskollegen. Viel Zeit verbringt er hier jedoch nicht. Manche Mails verschwinden in seinem überfüllten Posteingang. Denn die in Gelb getauchten Gänge und Räume sind sein Arbeitsort.

Zimmermann stemmt eine grosse Metalltür auf. «Hier kommen die Körperspenden rein», sagt er und zeigt zur Rampe. Es könnte eine gewöhnliche Einfahrt eines Bürogebäudes sein, ist es aber nicht. Es ist der Hintereingang des Anatomischen Instituts der Universität Basel. Und mit Körperspenden sind Leichname gemeint.

Der dunkle, kühle Zufahrtsbereich wird auch vom benachbarten Rechtsmedizinischen Institut genutzt. Falten bilden sich auf der Stirn von Zimmermann, als er sagt: «Ich bin froh, dass ich hier die Freiwilligen empfange.» Die Verstorbenen sind im Schnitt zwischen 70 und 80 Jahre alt geworden und haben sich freiwillig für die Körperspende entschieden. Sie stellen ihren gesamten Körper nach ihrem Tod der Lehre und Forschung zu Verfügung. Sie wollen der Wissenschaft etwas Gutes tun.

Im Keller der Rechtsmedizin liegen hingegen diejenigen auf den Obduktionstischen, deren Todesursache noch geklärt werden muss. «Zu wissen, dass die Menschen aufgrund ihres Alters verstorben sind, macht es weniger belastend für uns», sagt Zimmermann.

Er begleitet 240 Studierende pro Jahr

Seit elf Jahren ist Peter Zimmermann Präparator am Anatomischen Institut. Mehr als 550 Körper hat er konserviert – bis zu sechzig pro Jahr. Zu Beginn der Führung durch seine Arbeitsräume versichert sich Zimmermann mehrmals, ob alles in Ordnung sei, bevor er eine Tür öffnet. Schliesslich liegen auf den silbernen Arbeitstischen für gewöhnlich tote Körper. Auch im Gang davor verbergen weisse Tücher und Plastikfolien die meist bereits bearbeiteten Körper. Für Zimmermann ist es Alltag, für Aussenstehende teilweise schockierend.

Nachdem Zimmermann die Körperspenden am Hintereingang empfangen hat, schickt er sie in die Computertomografie, führt Tests durch, um ansteckende Krankheiten auszuschliessen. In einem separaten Raum – ebenfalls mit gelben Kacheln an der Wand – legt Zimmermann in Hals-, Bein- und Armschlagadern einen Zugang, zwanzig Liter Konservierungsflüssigkeit strömen in den Körper. Danach erhält jeder Körper einen Platz im Konservierungsbad.

Ein halbes Jahr dauert es ab dann, bis die Körper für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt werden: Studierende der Universität Basel lernen an ihnen im zweiten Jahr des Medizinstudiums die Anatomie des Menschen. Stück für Stück, von der Haut über die Muskeln bis zu den Organen und Knochen. Das Präparatoren-Team rund um Zimmermann begleitet und betreut die Studierenden währenddessen. «Ich sage immer: Wir haben viel mehr mit Lebendigen als mit Toten zu tun.» Zimmermann schmunzelt und meint, schliesslich würde er rund 240 Studierende pro Jahr im Präpariersaal unterstützen.

Zimmermann sieht sich als Handwerker. Die Anatomie des Menschen kenne er zwar, schliesslich habe er sie vor über zehn Jahren für seine Berufsprüfung lernen müssen. Aber er ist ein Quereinsteiger: Nach einer Lehre als Biologie-Laborant arbeitete er zwanzig Jahre lang im Uni-Spital. Er untersuchte dort Prothesen. Als er sich umorientieren wollte, sei ihm das Stelleninserat am Anatomischen Institut ins Auge gefallen. Er wagte den Schritt weg von den Patienten, hin zu den Verstorbenen. Spricht er von seiner Arbeit, wird seine Sprache technisch. Vor den Körpern, die er zwar losgelöst von der ehemals lebendigen Person betrachtet, verliert er jedoch nie den Respekt.

Speckkäfer als beste Mitarbeiter

Besonders fasziniert ist Zimmermann von Knochen. Vorsichtig nimmt er einen kleinen Schädel aus einem Plastikbeutel, dreht ihn in seinen grossen Händen hin und her. Er sagt: «Mein Kollege hat eine Leidenschaft für Gefässe, ich für Knochen.» Sein Wissen gibt er liebend gerne weiter: So besuchen immer wieder Primar- und Sekundarschüler das zweite Untergeschoss und verlassen das Institut mit einem sauberen Hühnerschädel in der Hand.

Muss Zimmermann weder Schüler noch Studenten betreuen und trifft gerade keine neue Körperspende ein, widmet er sich seinen besten Mitarbeitern. «Die Speckkäfer, sie arbeiten sieben Tage die Woche und beklagen sich nie.» Zimmermann lacht schallend als er die Tür zu einem kleinen Abstellraum öffnet. Der beissende Gestank von verwesendem Fleisch weht einem entgegen, in unzähligen kleinen Terrarien machen sich die kleinen, dunkelbraunen Käfer über das Fleisch an den Knochen von Hühnern oder einem Reh her. Denn Zimmermann ist auch Jäger. Ein Hobby, das sich gut mit seinem Beruf kombinieren lässt. «Wenn ich nach einer Jagd wie alle anderen Jäger die Tiere ausnehme, merke ich schon: Ich bin etwas genauer und weiss ein bisschen besser, wo ich schneiden muss.»

Jedes Jahr eine Beerdigung

Dem Präparatoren-Team fällt laut Magdalena Müller-Gerbl «eine ganz wesentliche Aufgabe zu». Sie ist die Leiterin des Anatomischen Instituts. Das Team kümmere sich einerseits verantwortungsbewusst um die Körperspenden. Andererseits käme ihnen auch immer wieder eine erzieherische Funktion im Umgang mit den Studierenden zu. «Peter Zimmermann ist ein geschätzter Mitarbeiter, der mit seiner offenen Art einen bleibenden Eindruck hinterlässt», so Müller-Gerbl. Aufgrund seiner beruflichen Laufbahn und der Zusammenarbeit mit den Studierenden erlebe sie oft, dass jemand sage: «Den Zimi, ja, den kenne ich.»

Rund drei Jahre, nachdem Zimmermann die Körperspende am Hintereingang in Empfang genommen hat, wird der Mensch kremiert. Sämtliche Organe, die Haut, das Fett, die Muskeln, die Knochen. Die Urne wird entweder den Angehörigen zurückgegeben oder im Gemeinschaftsgrab des Anatomischen Instituts auf dem Friedhof Hörnli beigesetzt.

Die Universität Basel organisiert jeweils vor Weihnachten eine grosse Gedenkfeier, ein Chor – bestehend aus Medizinstudenten, die den Präparierkurs besucht hatten – singt, die Angehörigen werden eingeladen. Für Zimmermann ein wichtiger Moment: «Dieses Abschiednehmen bringt den Studenten sehr viel, und mir auch.» Schliesslich sei seine Arbeit auch nach elf Jahren noch «speziell» für ihn. Er werde sich wohl nie ganz daran gewöhnen, sagt Zimmermann.