Der Museumsneubau beschäftigt das Bundesgericht

Am 2. November glaubte die Basler Regierung, sie habe das Abstimmungskapitel abgeschlossen und könne sich nun an den Neubau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs Basel-Stadt machen. Sie verkündete per Kantonsblatt, das Verwaltungsgericht habe ihr Recht gegeben, dass sie auf eine Beschwerde gegen die Abstimmung gar nicht erst eingetreten sei.

Dies sieht der unbekannte Beschwerdeführer anders. Er hatte schon fleissig Unterschriften gesammelt, damit das Referendum gegen den Museumsneubau zustande gekommen ist. Dass dann ausgerechnet Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann entschieden habe, auf seine Beschwerde nicht einzugehen, gehe doch gar nicht, meint er. Schliesslich sei sie mit ihrem Präsidialdepartement zuständig für den doppelten Kultur-Neubau und deshalb befangen.

Vom ablehnenden Entscheid des Verwaltungsgerichts und einer Gerichtsgebühr von 800 Franken lässt er sich nicht abschrecken. So musste die Regierung im aktuellen Kantonsblatt die Mitteilung nachschieben, dass das Verfahren nun vor Bundesgericht hängig und die Abstimmung deshalb weiterhin nicht rechtskräftig sei.