Es sind keine weltfremden Träumer, die es an den Rhein zieht. Sondern in letzter Zeit vor allem Gastronomen, die das Geschäft mit all seinen Schattenseiten seit Jahren kennen. Gewiss, Schattenseiten bestehen auch auf der Sonnenseite der Stadt. Die Produktionskosten sind auch dort hoch, es mangelt ebenso an Fachkräften wie anderswo, der Franken ist keinen Rappen billiger als im Zentrum und der Detailhandel ebenfalls eine Riesenkonkurrenz. Trotzdem: Erfahrene Gastronomen expandieren ans Wasser.

Es ist Mittag, die Sonne brennt. Miguel Engewald kniet im Gras und streicht Holzstühle gelb an. Eine Schule wollte die Stühle wegwerfen, Engewald fand das schade – und nahm sie mit zu sich auf die Insel.

Anzüge und Shorts am Wasser

Bis zum Abend muss die Farbe trocken sein. Sonst wird es peinlich für den Beizer der Café-Bar «la Strada». Eine Gruppe Pharma-Manager kommt zu einem «Private Dinner» auf die Kraftwerkinsel nach Birsfelden. Sie verspricht sich von diesem Ort nebst gutem Essen eine einzigartige Stimmung.

Bis vor wenigen Jahren hätten Leute aus der Chefetage auch an einem heissen Tag wie diesem in einem Traditionslokal mit weissen Tischtüchern diniert, aber sicher nicht zwischen Wohnwagen. Heute wollen Anzugträger dasselbe wie Junge in Shorts: die Zeit unter freiem Himmel am Wasser verbringen. Dabei stört sie auch ein alternatives Umfeld nicht. Ganz im Gegenteil.

Miguel Engewald gehört zu jenen Gastronomen, die seit Jahren dabei sind und wissen, was es heisst, einen Betrieb aufzubauen. «Es ist Knochenarbeit.» Ein Wort, das entlang des Rheins oft fällt – im Gegensatz zu «Goldgrube». Davon wollen die Wirte nichts wissen. Merkwürdig

eigentlich, da die Beizen und Buvetten rammelvoll sind und man als Gast von Glück reden kann, wenn man einen freien Platz entdeckt.

Aber wie sieht es aus, wenn es kalt ist und regnet? Dann bleiben die Stühle leer – und die Beizer auf ihrer Ware sitzen. Betriebe mit vielen Innenplätzen, wie es deren am Rhein wenige gibt, haben es besser. Dort essen Leute auch, wenn es Katzen hagelt. Umgekehrt haben diese Beizer in den «guten» Sommermonaten das Nachsehen. Zum Teil massiv. «Es gibt Betriebe, die den ganzen Sommer geschlossen bleiben oder während der Ferien ein paar Wochen schliessen», sagt Maurus Ebneter vom Wirteverband. Vorwiegend Betriebe mit wenigen Aussenplätzen.

Die Dichte an Boulevard-, also Aussenplätzen, ist nirgends so hoch wie am Kleinbasler Rhein. Auf der fünf Kilometer langen Strecke von der Kraftwerkinsel zum Dreiländereck gibt es vom Imbiss bis zum Restaurant mehr als 20 Betriebe. Manche sind diese Saison neu dazugekommen – auch im Grossbasel. Das Kleinbasel bleibt aber im wahrsten Sinn des Wortes Sonnenseite.

Erste Station nach der Insel ist das Bistro Chez Jeannot. Rheinschwimmer haben den Ort jahrelang als «Umziehkabine» genutzt. Seit die Betreiber aber Liegestühle und eine Aussenbar anbieten, gönnt sich so mancher Schwimmer einen Drink vor dem Schwumm. Da das Lokal Teil des Museums ist und der Roche gehört, wird es auch im Winter besucht und muss, anders als etwa das benachbarte «Schöpfli» im Solitudepark, keine Winterpause einlegen.

Das gilt auch für die drei Rheinrestaurant-Klassiker «Krafft», «zum Schmale Wurf» und «East West» bei der Mittleren Brücke. Sie befinden sich in normalen Häusern und bieten nebst den Terrassen Innenplätze an. «Dennoch haben auch wir eine Saure-Gurken-Zeit», sagt Robert Schroeder vom «Schmale Wurf». So schlimm, dass er im Winter schliessen müsste, ist es aber nicht.

Keine Gäste bei Regenwetter

Beizerin Tanja Allemann vom «Schöpfli» hingegen ist mit ihrer reinen Boulevardwirtschaft auf gutes Wetter angewiesen. Bei Regen öffnet sie gar nicht erst. Obwohl das neue Lokal nur wenige Meter vom Rhein entfernt ist, sei es kein «Betrieb am Rhein». Schwimmer wollten direkt am Wasser verweilen. Als erfahrene Beizern wusste Allemann, worauf sie sich mit einem zu 100 Prozent wetterabhängigen Lokal einlässt – und wurde bisher nicht enttäuscht. Nah am Rhein ist immer noch besser als weit weg.

Mit dem «Ufer7» nach der Mittleren Brücke neben dem «Rhywyera» ist auch ein anderer erfahrener Gastronom Ende Mai an den Rhein expandiert: «Das Kleinbasel ist aufstrebend und die Lage am Rhein ergänzt unsere bestehenden Konzepten ideal», sagt Raphael Wyniger, der auch den «Teufelhof» und das «1777» in der Altstadt betreibt. «Gerade im Sommer zieht es die Menschen ans Wasser, es ist sinnvoll, dort präsent zu sein.» Das sehen auch die Betreiber des «L’Unique» so, die am Hafen neu mit einem Grillwagen präsent sind. Und bereits seit Jahren weiss die Rhyschänzli-Gruppe, dass die Präsenz am Fluss mehr als sinnvoll ist.

Sie hat ihren Erfolg vor allem der Buvette unterhalb der Kaserne zu verdanken. Eine Buvette ist im Unterhalt günstiger als ein Restaurant und als Gruppe mit mehreren Lokalen können Synergien genutzt werden. Während es Einzelmasken in der Innenstadt teils schwer haben, können sie am Rhein bestehen. Das «Pulpo» der Robi Spielaktionen zwischen Wettsteinbrücke und Mittlerer Brücke etwa wird jetzt, in der zweiten Saison, von einem gemischten Publikum entdeckt.Eine Goldgrube sei die Beiz trotzdem nicht, sagt Beizerin Eva Matt. «Schlechtes Wetter bedeutet keine Gäste.»