Der politisch unkorrekte Lällenkönig: Basel in den Wirren der französischen Revolution

Der Schriftsteller Heinrich Zschokke (1771–1848) gehörte zu diesen Idealisten. Er übernahm die Regierungsstatthalterschaft in drei Kantonen, bis er an dem politischen Wirrwarr verzweifelte, das alles Gutgemeinte in sein Gegenteil verkehrte. Als er 1801 in Basel amtete, musste er in der Stadt Mord und Totschlag befürchten.

Wo immer Zschokke sein Amt antrat, traf er auf ein zutiefst uneiniges Volk. «Nur in dem einen stimmten alle überein, dass die Beherbergung eines fränkischen Heeres unerträglich sei», schrieb er später. Seit 1799 herrschte Krieg zwischen Frankreich und einer Koalition europäischer Staaten. Auch die Helvetische Republik war zum Kriegsschauplatz geworden.

Der Wind drehte in Basel, Wut ergoss sich

In Basel, das noch 1798 der Republik den Weg mitgeebnet hatte, hatte der Wind gedreht. Lang aufgestaute Wut ergoss sich über die Patrioten. Deren Gegner setzten auf den baldigen Abzug der fremden Truppen und sprachen von «abenteuerlichen, so unwahrscheinlichen, so höchst erfreulichen Veränderungen, dass man unmöglich auch nur etwas davon glauben darf».

Die Stadtverwaltung liess zur selben Zeit den Lällenkönig (dessen Original heute im Historischen Museum ausgestellt ist) am Rheintor der Grossbasler Seite wieder anbringen. Dieser war 1798 als vermeintliche Verspottung der Kleinbasler – politisch korrekt – abgenommen worden und war deshalb – nicht überraschend – ein Symbol der vorrevolutionären Zeit geworden. Die Gerüchte gaben sich die Hand, aufgeregte Worte flogen durch die Häuser und Strassen.

Die Basler Fasnacht als politischer Kampfplatz

Auch die Fasnacht des Jahres 1801 wurde zum politischen Kampfplatz. Zschokke wusste, was das bedeutete: «In der Karnevalszeit pflegten sonst zu Basel alle Strassen mit maskierten Personen bedeckt zu sein, wovon mehrere besonders die Regierung lächerlich zu machen pflegten.» Das Widerborstige und Exzessive der Fasnacht konnten schnell ins Handgreifliche umschlagen. Ein höchst beunruhigendes Gerücht ging um: Aus einem Fasnachtsumzug heraus solle ein Brandanschlag auf das Haus von Peter Ochs, den bereits politisch kaltgestellten Anführer der Basler Patrioten, verübt werden.

Zschokke reagiert nicht ungeschickt: Er liess den Lällenkönig demontieren und einen Maler den schwarz-weissen Baselstab wieder entfernen, den dieser als Hoheitszeichen der alten Herrschaft an der Rheinbrücke angebracht hatte (die helvetischen Farben waren Grün-Gelb-Rot). Er hielt den Ball aber flach, indem er sagte, dass der Maler bloss betrunken gewesen sei. Es gelang ihm ausserdem, die fasnächtliche Rebellion zu kanalisieren: «Ich verbot alle lächerlichen und anzüglichen Umzüge, erlaubte dabei alle andern Verkleidungen. [… Ich] zerstreute die Aufmerksamkeit des Volks durch öffentliche Musterung des Basler Chasseurs-Corps und der Grenadier-Compagnien am folgenden Tage und erreichte meinen Zweck vollkommen, ohne dass öffentliche, seit alten Zeiten gewohnte Vergnügen einzuschränken.» So traditionell in Basel die Fasnacht ist, so wiederkehrend wird sie in Krisenzeiten eingehegt. So auch 1801. Fasnachtsverbote und -einschränkungen kamen viel öfter vor, als man meinen möchte. So auch 1834, nach der traumatischen Kantonstrennung oder im Ersten und Zweiten Weltkrieg, als die Strassenfasnacht untersagt wurde.





André Salvisberg, Historiker und Archivar, arbeitet für die Christoph Merian Stiftung und den Basler Parlamentsdienst, Mitarbeit an der neuen Basler Stadtgeschichte. Diverse lokal- und regionalgeschichtliche Publikationen, u.a. Basler Strassennamen, historischer Regionalatlas, Stadtgeschichte Rheinfelden).