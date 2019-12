Der Schaumwein-Experte: «Der Name ‹Champagne› ist in der Regel eine Qualitätsgarantie»

Wenn heute Abend jeder auf das neue Jahr anstösst, hat auch fast jeder einen Schaumwein im Glas. Der prickelnde Wein ist an Silvester und anderen festlichen Anlässen das Vorzugsgetränk. Laurent de Coulon führt in fünfter Generation die Buess Weinbau und Weinhandel AG in Sissach. Sie produziert und verkauft lokale und internationale Schaumweine.

Verkaufen Sie im Dezember am meisten Schaumweine?

Das ist so. Wir machen im Dezember ungefähr 30 Prozent unseres Jahresumsatzes. Der Konsum von Schaumweinen hat in der Schweiz in den vergangenen 10 bis 15 Jahren aber generell stark zugenommen, hauptsächlich dank Prosecco.

Und mit was stossen Herr und Frau Baselbieter an Silvester am liebsten an?

Mit regional produziertem Mousseux. Und wenn es etwas teurer sein darf, mit Champagner. Es gibt aber nicht DEN einheitlichen Konsumenten.

Sie verkaufen Schaumwein aus verschiedenen Kantonen. Wie wichtig ist den Kunden die lokale Herkunft?

Das kommt auf den jeweiligen Lokalpatriotismus ab. Die Berner sind besonders stolz auf ihren BärnSecco, davon setzen wir am meisten ab. Unser BâleSecco kommt an dritter Stelle. Dabei haben wir hier Konkurrenz durch den Crémant d’Alsace, der gut lokal verankert ist.