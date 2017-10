Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da wusste Lorenz Nägelin noch nicht, dass er schon bald seine Regierungsambitionen begraben würde. In Interviews positionierte er sich als gemässigten SVPler, ging sogar auf Distanz zu seinem Ja bei der Masseneinwanderungsinitiative. «Ich habe mit der Mehrheit gestimmt», umschrieb er das in einem Gespräch mit der «Tageswoche». Seine Rolle war klar: Die ideologischen Gräben gegenüber den Bündnispartnern CVP, LDP und FDP klein zu reden, denn mit dem Zusammenschluss von Mitte bis rechts sollte der Einzug in die Exekutive gelingen. Die SVP machte Gemeinsamkeiten in der Finanzpolitik geltend, in der sie sich profilieren wollte.

Inzwischen hat Nägelin eine andere Rolle. Er ist der Präsident der SVP. Und diese Partei scheint sich wieder auf ihr ursprüngliches Terrain zu besinnen: Ausländer. Wer die rund 40 in diesem Jahr eingereichten Vorstösse durchliest, dem fällt auf, dass die Ausländerpolitik wieder stärker im Fokus steht. Die jüngeren Vorstösse drehen sich um Hassprediger («verfehlte Asylintegration»), Asylgesuche («Willkommenskultur») und auch bei auf den ersten Blick artfremderen Themen wie der Gesundheitspolitik stehen Ausländer im Zentrum. So will Vize-Präsident Eduard Rutschmann wissen, wie hoch der Ausländeranteil der Walk-In Klinik in der UPK sei und ob dort auch «Bleiberecht-Abklärungen für Asylanten» vorgenommen würden. Ihm zufolge sind die steigenden Gesundheitskosten stark mit der Migration verbunden: «Wirtschaftsflüchtlinge spielen ein Trauma vor, um hierzubleiben und unsere Kosten steigen.»