Es war eine kleine Sensation, als die Universität Basel zusammen mit dem Universitätsspital im Juli den neuen Lehrstuhl für Ästhetische Chirurgie vorstellte. Europaweit einzigartig soll diese Stiftungsprofessur sein, hiess es, und auch der Qualitätssicherung in Sachen Schönheitsoperationen in der Schweiz und speziell in Basel dienen. Denn die sind ein Boom-Geschäft: Ob Gesichtsstraffung per Botox, ob Lifting, ob Haartransplantation – das Geschäft läuft, und es sind vor allem private Einrichtungen, die hierzulande in diesem Bereich tätig sind. Schönheit zählt und der Kunde bezahlt. Gerne.

Der neue Lehrstuhl und damit das Unispital beziehen deshalb an zentralster Lage in der Stadt ein Ladengeschäft, wie Recherchen der bz ergeben haben. Die Räumlichkeiten an der Inneren Margarethenstrasse entlang der Tramlinie 16 werden gerade eingerichtet, der Betrieb soll laut Thomas Pfluger, Sprecher des Unispitals, noch vor Weihnachten aufgenommen werden. Körperästhetik war dort schon vorher ein Thema: Der Vormieter hiess «Inthewhiteroom» und bot eine breite Palette an Schönheits-Eingriffen an.