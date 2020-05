Der Sport läuft wieder, doch nicht alle kommen zum Zug

Der Montag war für viele Sportlerinnen und Sportler ein grosser Tag. Nach wochenlangem Faulenzen, Training in den eigenen vier Wänden oder der ewig gleichen Joggingrunde öffneten wieder Fitnessstudios, Tennisplätze und Sportanlagen der Städte und Gemeinden. Nicht bei allen wurde die Vorfreude auch erfüllt. Für die einen ist das Schutzkonzept zu streng, andere stehen noch immer vor verschlossenen Türen.

Denn das Sportamt Basel-Stadt öffnete am Montag nur einen Teil der staatlichen Sportanlagen. Und für jede gibt es ein detailliertes Schutzkonzept mit separaten Ein- und Ausgängen.

Die Sportanlagen dürfen nur von Vereinen mit konkreten Schutzkonzepten und von kleinen privaten Gruppen mit bis maximal fünf Personen benutzt werden. Da das Schutzkonzept des Bundes verlangt, die Adressen und Namen sämtlicher Sportlerinnen und Sportler zu erfassen, ist ein spontanes Trainieren zum Beispiel auf der Tartanbahn der Schützenmatte für Einzelpersonen momentan noch nicht möglich.

Dass nicht alle Sportanlagen offen seien, hänge unter anderem mit den nötigen Zutrittskontrollen zusammen, erklärt Simon Thiriet, Sprecher des Erziehungsdepartements (ED) Basel-Stadt, zu dem auch das Sportamt gehört. So fehle es zum Beispiel bei der Pruntrutermatte, auf der etwa der Rugby Club Basel trainiert, Jogger auf der Finnenbahn ihre Runden drehen oder an Fitnessgeräten geübt wird, an eigenem Personal, das Zutrittskontrollen durchführen und die Geräte nach jeder Benutzung desinfizieren könnte. Die Sportanlage Pfaffenholz bleibt geschlossen, weil diese sich auf französischem Boden befindet.

Fussball-Sportchef spricht von «ungerechtem» Zustand

Wegen des fehlenden Personals ist auch der Sportplatz Rheinacker geschlossen, auf dem unter anderem die Fussballer des US Bottecchia trainieren. Der Verein hat sich zwar wegen der strengen Schutzmassnahmen gegen die Wiederaufnahme des Trainings entschieden, doch, dass einzelne Sportplätze geöffnet sind, währenddem andere geschlossen bleiben, irritiert Sportchef Stefano Minerba schon ein wenig: «Wenn der nächste Lockerungsschritt kommt und wir gerne wieder mit dem Training anfangen würden, unser Platz dann aber immer noch geschlossen ist, dann hätten wir schon Mühe damit.»

Bleibt der aktuelle Zustand der Sportanlagen so über längere Zeit bestehen, würde dies Stefano Minerba als «ungerecht» empfinden. ED-Sprecher Simon Thiriet beschwichtigt. Vereine, die gerne trainieren würden, aber vor verschlossenen Türen stünden, sollen sich beim Sportamt melden. Es werde dann geprüft, ob es Platz auf anderen Anlagen gebe.

Das Sportamt erhielt viel Feedback von Vereinen, Sportlerinnen und Sportlern, die sich freuten, dass sie endlich wieder loslegen können. Aber es gab auch enttäuschte Rückmeldungen von jenen, die noch nicht zum Zug kommen. Simon Thiriet verspricht: «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen alles Menschenmögliche, um den Sport in der Stadt langsam wieder starten zu lassen.» Thiriet widerspricht aber der Folgerung nicht, dass mit dem Geschlossenhalten einzelner Sportanlagen verhindert wird, dass sich die Sportlerinnen und Sportler besser verteilen und so die Abstandsregeln besser eingehalten werden können.

Das Sportamt Basel-Stadt hat häufig gestellte Fragen bezüglich Öffnung der Anlagen zusammengefasst und die offenen und geschlossenen Sportanlagen aufgelistet.