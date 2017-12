Das Szenario ist bekannt: Josef und Maria in einem Stall, zwischen ihnen das Jesus-Baby. Rundherum massig Publikum: Hirten, Könige, Engel, sogar zwei Kamele sind gekommen. Alle blicken andächtig auf das Baby, küssen seine Füsse, bringen Geschenke – während über ihnen ein Feuerball auf den Stall zurast.

So ähnlich soll es sich nach Christi Geburt zugetragen haben – zumindest wenn man dem florentinischen Maler Giotto di Bondone glauben will. Er beschloss 1302, die traditionell aufgeladene Szene mit einer Erscheinung aufzupeppen, die er ein Jahr zuvor am Himmel beobachtet hatte. Der Halleysche Komet war vorbeigezogen und für Giotto lag die Vermutung auf der Hand: Was in dieser Art muss auch der Stern von Bethlehem gewesen sein. Damit hatte er wohl gar nicht so unrecht, auch wenn die Krippenszene an sich eigentlich eine falsche Darstellung ist.

Hartnäckiges Krippenbild

Wenn man es genau nimmt, hat es die nämlich nie gegeben, selbst wenn man der Bibel glaubt. Wer das Matthäusevangelium gelesen hat, weiss: Jesus wurde geboren, in einem Haus in Jerusalem, und nach dieser Geburt tauchte am Himmel ein Stern auf, der ein paar Magiern den Weg zum Jesuskind wies. Bei Apostel Lukas sieht die Sache aber anders aus: Da war kein Haus, da war ein Stall. Baby Jesus wurde mangels Platz in eine Futterkrippe gelegt. Und ein Engel machte sich auf den Weg zu ein paar Hirten in der Gegend, um ihnen zu verkünden, dass der Heiland geboren sei.

Der Stern und der Stall sind sich gar nie begegnet. Magier (später bekannt als die drei Könige) und Krippe auch nicht. Trotzdem hielt sich das Bild. Verständlich: Ein Stern über einem gewöhnlichen Wohnhaus? Nicht sehr besinnlich.

Diese fehlerhafte Darstellung mag schrifttreue Christen erzürnen, dem Stern von Bethlehem aber ermöglichte es eine steile Karriere: Er ist nach dem Davidsstern der berühmteste Stern der westlichen Welt. In allem, was irgendwie mit Weihnachten zu tun hat, taucht er auf. Beliebteste Mailänderli-Ausstechform? Stern. Vorherrschendes Dekomotiv auf Glühweintassen? Stern. Bestes Weihnachtsguetzli? Zimt – eben.

Konstellation für Könige

Ob es sich damals aber wirklich um einen Stern gehandelt hat, ist umstritten. Eine Weile hielt sich die Überzeugung, der Stern sei ein vorbeiziehender Komet gewesen – siehe Giotto di Bondone.

Trotz künstlerischer Efforts hielt sich die Kometen-Theorie nicht lange. Kometen wurden in der Zeit um Christi Geburt meist mit Unheil, nicht mit Heil verbunden. Abgesehen von der Stelle im Matthäus-Evangelium ist in keiner Quelle von einer Himmelserscheinung die Rede– weder das Volk in Judäa noch die römischen Besatzer haben irgendwas gesehen. Was könnte es also noch gewesen sein? Supernova schliesst sich auch aus, da müsste ein entsprechend alter Nebel im All sichtbar sein.

Die dritte und plausibelste Theorie stützt sich auf den Astronomen Johannes Kepler. Der berechnete, dass im Jahr 7 vor Christus eine sogenannte «Königskonjunktion» geschah, sprich: Jupiter und Saturn stehen sehr nahe beieinander, fast so nahe, dass sie zusammen einen hellen Stern ergeben. Jupiter war bei den Sterndeutern der Zeit als Königsstern bekannt, Saturn brachte man mit dem jüdischen Volk in Verbindung. «Ein König ist geboren!» liegt folglich nahe. Vor allem angesichts der heute gängigen Annahme, dass es sich bei den drei Königen um Sterndeuter handelte, die sich an Horoskopen orientierten.

Ein Zeichen für Exzellenz

Datum hin oder her, der Stern wurde zum Star. Keine Weihnachtskrippe, die heute ohne ihn auskommt – und kein Schaufenster, das im Dezember nicht irgendeine Variation seiner Form zur Schau trägt. Das Rumhirnen über seinen Ursprung war in diesem Fall nur förderlich, nichts in der Geschichte um Jesu Geburt verspricht so viel Magie und Geheimnis wie der Stern von Bethlehem. Umso trauriger, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für ihn gibt: Krippengeselle oder Verkaufsargument. Entweder hängt er über einer altertümlichen Krippe oder er klebt auf Weihnachtsverpackungen.

Ein bisschen mehr Kreativität könnte ihm schon vergönnt sein, zumindest was die Krippen betrifft. Seit Jahrhunderten dominiert das Schema, das schon Giotto verwendete. Josef, Maria, Kind, Besucher, Stern. Kaum ein anderes Sujet aus der Bibel ist heute noch so populär und kaum ein anderes noch so unberührt. Die Menschen, so scheint es, wollen an Weihnachten ihre Krippe. So wie sie immer war. Und der Stern? Kommt oben hin, alles andere wäre lächerlich. Schliesslich ist er – ob auf Krippe oder Verpackung – ein Zeichen für Exzellenz, ein Wegweiser: Wo ich bin, findest du was Gutes, komm und schau!

«Der Stern von Bethlehem», noch bis 7. Januar 2018, Museum der Kulturen Basel, Münsterplatz 20, Basel.