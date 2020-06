Der Zolli erstrahlt in neuem Glanz – verstaubt oder veraltet nennt ihn jetzt niemand mehr

Geht man aber heute in den Zoo, sieht man keine einfachen, weissen Buchstaben auf der grauen Gebäudefassade mehr. Und auch die vier Tafeln sind verschwunden. Das neue Gesicht des Tierparks strahlt einen nun regelrecht an: Tiere blicken auf die Besucher herunter. An den Seiten und zwischen den beiden Wörtern leuchtet ein sattes, frisches Grün mit dem Spruch «Erleben, was es zu bewahren gilt».

Ist man aufmerksam genug, erkennt man, dass in diesem Spruch mindestens drei der vier Grundsätze des Zoos enthalten sind. Zum einen die Erholung in «erleben» und den Naturschutz in «bewahren». Zum anderen widerspiegelt der gesamte Spruch die Bildung: In dem man das zu Bewahrende erlebt, lernt man auch, wieso man es bewahren und schützen muss. Somit sind die Tafeln zwar verschwunden, an ihrer Stelle steht nun aber ein nicht weniger passender Spruch.