Der Zürcher Vermögensverwalter Erhard Lee stellt die kriselnde MCH Group auf die Probe

Als Vermögensverwalter steht Lee gehörig unter Druck. Die Performance seines Fonds schwächelt, Investoren ziehen sich zurück, das Volumen sinkt. Dafür ist nicht zuletzt die MCH-Group verantwortlich. Deren Aktienwert hat sich pulverisiert, die Jahresverluste waren zuletzt in dreistelliger Millionenhöhe und von Dividenden kann allenfalls geträumt werden. Das schlägt sich in Lees Büchern nieder. Er hat falsch spekuliert, verkaufte Messe-Aktien, als der Kurs weiter stieg, kaufte dazu, als der Kurs weiter fiel.

Lee sagt, er verwalte Vermögen in Höhe von 1,5 Milliarden Franken. Davon liegen 360 Millionen in einem Fonds, aus dem er ausschliesslich in Schweizer Firmenaktien investiert; rund fünf Prozent sind bei der MCH-Group platziert. Seit mehr als einem Jahrzehnt hält Lee beim Messekonzern das grösste Paket eines privaten Investors. Die Privaten teilen sich 51 Prozent der Aktien; 49 Prozent liegen fest in den Händen der Kantone Basel-Stadt, Baselland, Zürich und der Stadt Zürich.

Erhard Lee (58), akkurat mit Jacket, Weste und gelber Krawatte, ist der Mann, der die MCH-Group gezwungen hat, erstmals in ihrer Geschichte eine ausserordentliche Generalversammlung zur Krisenbewältigung einzuberufen. Über 120 Aktionäre sind gestern ins Kongresszentrum gekommen, um diesem Aufstand beizuwohnen. Immer wieder stellt sich Lee an das zur Seite gerückte Rednerpult, um seine Forderungen vorzutragen. Er lobt zwar das neue Management, kritisiert aber die überkommenen Strukturen. Er will Einsicht in die Firmenbücher, er will vor allem «ernstgenommen werden».

Hohe Nervosität bei der MCH-Group

Die MCH-Group ist vor der ausserordentlichen Generalversammlung gehörig nervös. Den erfahrenen Kommunikationsberater Alois Hirzel hat sie im Hintergrund zu Rate gezogen. Verwaltungsratspräsident Ueli Vischer hat auch seine liberalen Alters- und Parteifreunde Christoph Eymann und Andreas Burckhardt aufgeboten, um mit Wortmeldungen den verbliebenen Einfluss des Basler Establishments beim Aktionärspublikum geltend zu machen. Selbst für Gewerbedirektor Gabriel Barell ist in der Choreografie eine Rolle vorgesehen; im Namen des Basler Gewerbes wirbt er «für Vertrauen und Zeit für die neue Messeleitung».

Dabei tritt Lee gar nicht als aggressiver Investor auf, dessen Horizont von der Rendite seines eingesetzten Kapitals beschränkt würde. Geradezu staatsmännisch baut er sich hinter seinem Pult auf. Er sei ein besorgter Aktionär, er wolle nicht bloss meckern und jammern. Weder stehe er in Opposition noch sei er ein Aktivist. Er wolle einen konstruktiven Beitrag leisten. Die Messe sei schliesslich nicht nur wichtig für Basel und Zürich, nein, auch für die Schweiz, die durch die Baselworld und die Art Basel in der Welt repräsentiert würde.

Brisante Fragen, die nicht zünden

Zu 39 von Lees im Vorfeld aufgeworfenen Fragen hat die MCH-Group schon am Montag Antworten publiziert. Als wäre er ein Parlamentarier, zeigt sich Lee davon «nur teilweise» befriedigt. Gerne hätte er alles noch viel genauer gewusst, was zuletzt schiefgelaufen ist: Wie viele Kontrollmechanismen versagt hätten; dass mit der einmaligen Durchführung der Automesse Grand Basel knapp 35 Millionen Franken durch den Vergaser gingen; oder wie viele Stunden eigentlich die Sitzungen gedauert hätten, an denen sich die Verwaltungsräte mit der neuen Strategie beschäftigt haben? Was eigentlich die Berater von McKinsey gekostet hätten, die bei der Strategieformulierung «versagten», die er in dieser Form doch auch gleich selbst hätte machen können?

Man hätte sich vorstellen können, wie Lee das meist ältere Publikum mit diesen Anwürfen in den Bann hätte ziehen können. Wie die einzelnen Anzugträger aus der Finanzbranche, die dem Anlass beiwohnten, sich spontan an seine Seite gestellt hätten. Wie er mit etwas rhetorischem Geschick einen Zwischenapplaus hätte provozieren können. Doch dazu ist Lee nicht in der Lage, oder vielleicht zu nervös. Er hat sich viel Aufmerksamkeit verschafft, so viel, dass sie ihm dann doch ein wenig zu schaffen macht.

Lee hat eine Mehrheit bei den privaten Investoren

Ueli Vischer hat als Tagungsleiter ein leichteres Spiel als befürchtet. Er verweigert sich geschickt dem direkten Austausch von Argumenten. Es erinnerte an die Zeit, als Vischer noch Basler Finanzdirektor war und im Grossen Rat Finanzdebatten mit ihm in grösstmöglicher Unverbindlichkeit mündeten. Auf einfache Fragen von Lee wäre Vischer gezwungen gewesen, Stellung zu nehmen. Den aufgeworfenen neuen Wust von teilweise völlig nebensächlichen Fragen konnte er berechtigterweise auf den Weg der schriftlichen Beantwortung verweisen. Damit ist vertagt, was hätte brisant werden können.

Eindeutig sind die Abstimmungen, in denen Lees Forderungen allesamt Schiffbruch erlitten, aber nur auf den ersten Blick ausgefallen. Denn die 22 Prozent der Aktienstimmen, die sich ihm angeschlossen haben, machen faktisch rund 27 Prozent aus. Schliesslich wurde sein Stimmrecht aufgrund der Vinkulierungsbestimmungen auf fünf Prozent beschränkt. Da sich die öffentliche Hand wohl geschlossen gegen seine Anliegen gestemmt hat, heisst dies im Klartext: Eine Zweidrittelmehrheit der privaten Investoren der MCH-Group hat sich hinter Lee gestellt und sich dem Verwaltungsrat verweigert.

Ein Gang vor Gericht ist weiterhin möglich

Was die Abstimmungen bedeuten, wird vorderhand nicht auf offener Bühne ausgehandelt. Lee wartet nun auf die schriftliche Beantwortung seines zweiten Fragenkatalogs, die ihm Vischer «innert nützlicher Frist» versprochen hat – wobei dieser nicht ausführte, für wen diese Frist vor allem nützlich sein soll. Dreissig Tage hat Lee Zeit, sich die nächsten Schritte zu überlegen. Hat er mit seinem Auftritt genügend Wirbel gemacht, dass ihm die MCH-Führung so hofiert, damit auch an der eigenen Investorenfront wieder Ruhe einkehrt? Oder muss er seine Drohung wahrnehmen und vor den Richter ziehen, der seine Forderung nach einer Sonderprüfung zu beurteilen hätte?



Die nächste, die ordentliche Generalversammlung findet in zwei Monaten statt. Es wird Lees nächster Auftritt in Basel sein.