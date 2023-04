Designmesse Blickfang 2023: «In der Schweiz wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt» Die 14. Designermesse «Blickfang» findet zurzeit in Basel statt. Es wird viel Wert auf die Herstellung der Produkte und Nachhaltigkeit gelegt und auf lokale Vertretung.

In der Halle 1 des Messezentrums Basel findet die diesjährige «Blickfang» Designmesse statt. Bild: Juri Junkov

Die Halle 1 der Messe Basel, in der sonst die «Unlimited» Kunstwerke der Art Basel ausgestellt werden, ist diesen Freitag, Samstag und Sonntag mit Design-Objekten gefüllt. Die rund 130 Design Labels stellen ihre Produkte aus, die reichen von Seidenblusen, bis zu «Design-Bänkli».

Jana Klein ist Projektleiterin von «Blickfang Schweiz». Auf die Frage, wie sich «Blickfang Basel» von «Blickfang Zürich» unterscheidet, erklärt sie: Ein Drittel der Designerinnen und Designer sind jeweils aus der Stadt, in der die Messe stattifindet, ein weiterer Drittel aus dem Land und der letzte Drittel aus anderen europäischen Ländern. Somit sind in Basel viele Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region, natürlich mit Ausnahmen.

Wie sich die Schweizer «Blickfang» von der beispielsweise deutschen oder österreichischen unterscheidet sagt Klein: «Die Schweizerinnen und Schweizer legen viel Wert auf Nachhaltigkeit. Sie wollen mehr über die Produktion und die Beschaffung der Materialien wissen.» Sie seien dementsprechend auch willig, den Preis dafür zu bezahlen, fügt sie an. Was die Messe unter anderem attraktiv macht, ist die Nähe zu den Designerinnen und Designern.

«Printhouse»: die unästhetischen Basler Bauten

«Printhouse»: Bekannte Bauten und Objekte von Basel, wie die Roche-Türme oder das Kulturschiff der «Gannet» im Hafen werden auf Plakate und Badetücher gedruckt. Bild: Juri Junkov

Die Stiftung «Jobfactory» ermöglicht Jugendlichen Vorpraktika, insgesamt gibt es 13 Geschäftsfelder. Eines davon ist die Druckerei «Printhouse». Einer der anwesenden Drucker erklärt: «Wir sind eigentlich eine normale Druckerei, aber haben begonnen mit einer Architektin aus Basel eine Poster-Serie zu drucken.» Insgesamt haben sie bereits 52 Motive, alle aus Basel und der Region.

Der junge Mann erklärt: «Der Fokus liegt auf Orten, die nicht unbedingt sehr schön sind.» So findet man unter den Motiven den Autogrill-Balken in Pratteln oder das «Liebrüti Domus» in Kaiseraugst. Alles wird auf dem Dreispitz in Basel produziert und gedruckt. Neu haben sie in ihrem Sortiment auch Badetücher.

Die Produkte sind in verschiedenen Museen in der Schweiz zu kaufen, unter anderem im Landesmuseum Zürich oder dem Paul Klee Museum in Bern. Sie verkaufen auch über ihren Online-Shop und in den zwei Geschäften die «Jobfactory» in Basel hat.

Auch junge Designerinnen und Designer erhalten eine Chance

Leon Schoeler stellt seinen Lampen-Prototyp «Lift» aus. Juri Junkov

«Blickfang» gibt auch jungen, aufstrebenden Designerinnen und Designern eine Chance, ihre Produkte auszustellen. Leon Schoeler ist frisch ab der Kunsthochschule. Er hat Produktdesign studiert und stellt nun seine Lampe «Lift» aus. «Wir haben uns in der Schule mit dem Thema Raumnutzung von Kleinen Räumen beschäftigt, angelehnt an die Wohnungsknappheit. Ich wollte eine Lampe designen, die auch auf wenig Platz nützlich ist», sagt Schoeler.

Die Lampe ist aus Aluminium gebaut und lässt sich mit einer simplen Stülpbewegung an und ausschalten. «Ich fand es wichtig, dass es einen analogen Ein- und Ausschaltweg gibt», sagt der Jungdesigner. Bis jetzt sei es nur ein Prototyp, das Ziel sei es aber mehr zu produzieren und zu verkaufen. Die Möglichkeit an einer Messe ausstellen zu können sei grossartig, sagt er.

Das «Single-Bänkli»

Christian Schütz mit seiner Design-Bank «Arvobench». Juri Junkov

Christian Schütz ist hauptberuflich Fotojournalist und Grafiker. Nun hat er eine neue Berufung gefunden: Designer. Mit seiner Holzbank «Arvobench» ist er an die diesjährige «Blickfang» angereist. Seine Ausgangslage: Er findet viele «Bänkli» unbequem. Er wollte eine Bank designen, auf der man auch verweilen will.

Nach grosser Tüftelei hat er es nun geschafft. «Arvobench», wie er seine Bank benannt hat, ist aus Massivholz gefertigt und anschliessend im Dampfbad gebogen. Trotz nach vorne zugespitzter Form lässt sie Platz für zwei. Aber auch alleine ist man auf dem Sitzobjekt gut aufgehoben. Schütz sagt: «Ich wollte ein ‹Bänkli› designen, auf dem man auch als Single sitzen und sich wohlfühlen kann.»