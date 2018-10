Wirklich schön war am Samstagswetter nichts, aber auch gar nichts. Das tat dem Betrieb an der Herbstmesse aber keinen Abbruch: Bereits am Sonntag erfreuten sich die Standbetreiber und Bahnen an vieler Kundschaft. Nachdem die Eröffnung ins Wasser gefallen war , zeigten sich auch am Montag wieder mehr Menschen vor den Ständen. Vor allem mittags waren die «Fressmeilen» auf dem Petersplatz, dem Münsterplatz und rund ums Messe-Areal bestens besucht.

Mittlerweile sind auch deutlich weniger Regenhosen zu sehen. Die Besucher passen sich langsam der Jahreszeit an, die trotz schlechter Prognose die Region überrumpelte. Das Lichtermeer der Herbstmesse an den Abenden ist jedenfalls kaum zu überbieten: Kaserne und Messe-Areal leuchten in Neonfarben, der Petersplatz wiederum ist in mildes Licht warmer Glühbirnen getaucht, und neben dem Münster ragt dominant das Riesenrad in die Luft. So kommt das Jahrmarkts-Geschäft zum Wochenbeginn und vor allem an den Feierabenden langsam, aber stetig in Fahrt.