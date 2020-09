Dichtestress auf Basels Veloparkplätzen

Zoff auf den Veloparkplätzen ist programmiert

Nun rumort es auch unter den Velofahrern. Gemein hatten sie lange eine Lebensqualität, welche den PKW-Eignern abging: Egal, wo sie mit ihrem Zweirad hinfuhren, sie konnten ihr Gefährt immer direkt vor der Haustür abstellen. Coronabedingt hat der Velotrend aber dazu geführt, dass Velo-Abstellplätze in etwa so rar sind wie Autoparkplätze im Storchen an einem Samstagmorgen.