Die Abfalljäger aus dem Gundeli: Litterer bedrohen sie sogar mit dem Tod

Wenn Beat Inäbnit, 70, Schnauz, stämmige Statur, durch Vorgärten und Rabatten streift, hat das für ihn etwas Meditatives. Dann kriegt der Rentner den Röhrenblick. Nur noch etwas ist wichtig: Was er als nächstes in die Zange kriegt. Papierschnipsel, Plastikfolien, Büchsen, Zigarettenstummel.

Seit Januar geht Inäbnit auf die Abfallpirsch. So auch jetzt, am Dienstagvormittag. Wie fast immer dabei: seine Partnerin Astrid Sommerhalder, 64, Krankenpflegerin, seit Kurzem ebenfalls pensioniert. Sie trägt eine auffällig berandete Brille und Lippenstift. Die beiden durchkämmen die Reinacherstrasse, wortlos, fokussiert. Startpunkt war beim MParc im Dreispitz. Das Paar ist jeden Tag unterwegs. Nur wenn es in Strömen regnet, bleiben sie zu Hause. Und am Sonntag, Ruhetag.

Ihr Rekord liege bei sieben Stunden sammeln, erzählt Inäbnit. «Bevor nicht mindestens ein Sack voll ist, gehen wir nicht heim.»