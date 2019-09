Die Taktik funktionierte gut. Wenn sie mal wieder unsicher war, ging Viviane Rueff nach der Schulstunde zum Lehrer nach vorn und liess sich genau erklären, welche Seiten wichtig sind für die Prüfung. Die 56-Jährige leidet seit ihrer Kindheit an einer Lese-, Schreib- und Rechenschwäche. Acht Seiten waren für die Schülerin viel, Rueff las sie so gut es ging durch, lernte sie in stundenlanger Detailarbeit auswendig – und bestand ihre Prüfung. «Ich habe mich durchgeschlängelt», sagt sie heute.

Lehrer, Vorgesetzte, Mitarbeiter: Rueff wickelte sie mit ihrem Charme um den Finger, um von ihren Unsicherheiten abzulenken. Wie ihr geht es rund zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung. Sie sitzen in Büros, arbeiten in Spitälern oder besetzen Chefpositionen. Oft merkt niemand etwas von ihrer Schwäche. Damit das so bleibt, haben alle ihre Tricks. «Ich habe meine Brille verlegt», sagen sie dann und lassen die Sekretärin die Mails beantworten.

Rueff lacht, wenn sie solche Anekdoten erzählt. Der Auftritt der Ernährungsberaterin ist selbstbewusst, sie redet schnell und mit Schalk. Die zweifache Mutter sitzt im Garten ihres Einfamilienhauses. Sie hat ihre Kartei mit den persönlichen Lernkarten für die kompliziertesten Wörter aus dem Büro geholt. «Diskussion» steht auf einer Karte, auf der Rückseite die Eselsbrücke: Auch der Kuss schreibt sich mit zwei s. «Akzeptieren» steht auf der nächsten. «Das schwierigste Wort überhaupt», sagt Rueff. «Wer kommt schon auf die Idee, ein K mit einem Z zu kombinieren?» Wenn ihr die Aussprache eines Wortes schwerfällt, beginnt sie kaum merklich zu murmeln, in der Hoffnung, dass ihr Gegenüber es für sie richtig artikuliert. «Jetzt habe ich geschummelt», sagt sie dann entschuldigend.

Leseschwäche: eine Volkskrankheit

Rund 800'000 Personen in der Schweiz teilen das Schicksal von Viviane Rueff. Bei allen äussert sich das Defizit in unterschiedlichen Bereichen. Sie können lesen und schreiben, besuchen während neun Jahren die Schule, aber immer wieder stolpern sie über scheinbar einfache Wörter. «Betroffene sind zu langsam, um das Geschriebene zu verstehen und aufzunehmen. In der Rechtschreibung sind sie unsicher, weil sie während der Schulzeit nicht genügend individuell gestärkt wurden», erklärt Barbara Gadient, die an der Volkshochschule beider Basel auch schon Rueff unterrichtete.