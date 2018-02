Ist es nicht anstrengend, so lange am Stand zu stehen?

Ich stehe während 31 Tagen von morgens bis abends hier am Weihnachtsmarkt. Da ist es einfach wichtig, dass man auf seine Gesundheit achtet. Jeden Morgen, bevor ich herkomme, gehe ich zwei Stunden lang spazieren und mich bewegen. Ich esse auch immer gesund, habe meine Biosalate dabei, und ich kann hier im Stand auch Kaffee und Tee machen. Ich will nicht ständig Bratwurst essen und Glühwein trinken bei den anderen Ständen, das wäre nicht gut für mich.

Können Sie von Ihren Verkäufen leben?

Nein, ich habe mehrere Standbeine. Ich habe ja keine Angestellten, also muss ich auch nicht so genau kalkulieren. Durchs Jahr mache ich im Tessin Gartenunterhalt für Leute, die dort ein Ferienhaus haben. Also Rasenmähen, Hecken schneiden und so. Das ist für mich eine Sicherheit, denn man weiss ja nie, wie gut sich meine Sachen verkaufen. Und der Markt verändert sich auch mit all dem Überfluss, den wir haben. Das beobachte ich so über die Jahre. Internetverkäufe, immer und überall Aktionen und Prozente, Black Friday (lacht).