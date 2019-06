Es sei keine starke Woche gewesen verglichen mit früher, meinte der Taxifahrer in der Nacht auf Sonntag. Nun, vielleicht lags an seiner Konkurrenz (Uber), vielleicht auch daran, dass die Messegäste ihr Geld lieber für Kunst ausgaben. Jedenfalls kann man nicht sagen, dass die Art Basel 2019 weniger internationale Gäste anlockte als in den Vorjahren: Bis zum Messeschluss am Sonntagabend wurden 93'000 Eintritte registriert. Die Liste, im Vergleich, kam auf 20'000 Eintritte, am eintrittsfreien Art Parcours rund um den Münsterplatz nahmen 11'000 Menschen teil.

Die Art-Basel-Besucher reisten aus 80 Ländern an, wie die Messe mitteilt. Nebst privaten Sammlern und Kunstfans wurden Vertreter von 400 Kunstmuseen verzeichnet. «Wir haben noch nie so viele Museumsleute an der Art Basel angetroffen», sagt der Basler Galerist Stefan von Bartha. Für ihn war die Art 2019 eine «fantastische Show». Iwan Wirth, Mitbegründer der Schweizer Weltklasse-Galerie Hauser & Wirth, spricht von «unserer erfolgreichsten Messe aller Zeiten. Bereits am ersten Tag haben wir mehr als 40 Kunstwerke verkauft».