Die Baselworld war bei der MCH Group, so der offizielle Name des Messeunternehmens, nicht nur ein Diamant, weil die Messe dem glitzernden Luxus in Uhren- und Schmuckform frönt. Sie war auch das Schmuckstück in der Geschäftsbilanz: Nach einer Untersuchung, die von der MCH Group selbst in Auftrag gegeben worden ist, wurde gut ein Drittel der gesamten Wertschöpfung der Firma an den bisher acht Messetagen gewonnen. Dabei stehen einige Hallen das ganze Jahr über leer und werden ausschliesslich für die Baselworld genutzt.

Baselworld