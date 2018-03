Anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018 haben sich zehn Basler Institutionen mit Fokus auf die Baukultur zum Verein #Kulturerbe2018 Basel-Stadt zusammengeschlossen. Die zehn Institutionen – darunter das Schweizerische Architekturmuseum, das Museum Kleines Klingenthal, die Archäologische Bodenforschung und die kantonale Denkmalpflege – bieten der Bevölkerung mit Ausstellungen, Führungen und Veranstaltungen das ganze Jahr hindurch die Möglichkeit, ihre Stadt und deren Bauten zu entdecken. Am Mittwoch wurde in der alten Polizeigarage im Spiegelhof, wo aktuell ein mittelalterliches Handwerkerviertel ausgegraben wird, das Programm vorgestellt.

Das Kulturerbejahr steht schweizweit unter dem Motto «Schau hin!» und soll zur Entdeckung des facettenreichen Kulturerbes animieren. Der Kantonale Denkmalpfleger Daniel Schneller unterstrich die «fundamentale Bedeutung» der Baukultur für den Menschen. Bedeutend sei sowohl die geerbte, die aktuelle und die zukünftig entstehende Baukultur. «Baukultur bestimmt in ihrer dynamischen Vielfalt die Qualität des Lebensraums und macht das Unverwechselbare und Einzigartige eines Ortes aus.»

Fotos, Bauten, Schnittpunkte

Im Kulturerbejahr 2018 soll die Basler Baukultur zumeist direkt vor Ort erlebbar werden, verrät Christof Wamister, Obmann des Basler Heimatschutzes und Vorstandsmitglied des neuen Vereins #Kulturerbe2018 Basel-Stadt. So zeigt das Architekturmuseum eine Fotoausstellung eines belgischen Künstlers, der auf zehn langen Wanderungen Schweizer Baukultur festgehalten hat. «Die Ausstellung bietet uns einen atemberaubenden Blick auf die Schweiz, quasi ein territoriales Röntgenscan», schwärmt Museumsdirektor Andreas Ruby. Das Museum Kleines Klingenthal zeigt kulturelle Schnittpunkte zwischen Basel und Skandinavien, der Verein Openhouse Basel macht 50 bedeutende Bauten zugänglich. Auf Führungen durch Quartiere wird zusammen mit der Bevölkerung gezeigt, wie Baukultur Identität für die Menschen heute schafft.

Filme, Kinos, Umnutzungen

Lukas Alioth, Präsident der Schweizerischen Vereinigung der Eigentümer Historischer Wohnbauten, lädt Ende Mai zur Besichtigung historischer Wohnhäuser in Basel ein. Der Basler Heimatschutz stellt dieses Jahr die Filmkultur und die Kinos ins Zentrum und die freiwillige Denkmalpflege regt den gesellschaftlichen Diskurs an, ob und wie historische Bauten durch bauliche Eingriffe für die heutige Zeit umgenutzt werden können. «Die Diskussion darüber müssen wir führen», betonte Vorstandsmitglied Stephan Rolli. Was historische Baukultur bedeutet, zeigt sich aktuell an den Ausgrabungen im Spiegelhof. Wöchentliche Führungen und eine eigens dafür aufgeschaltete Homepage machen die archäologischen Ausgrabungen erlebbar.

Weitere Infos unter: www.kulturerbe2018.ch/basel-stadt

Live-Ausgrabungen im Spiegelhof: www.archaeologie-live.ch