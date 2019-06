An ambitionierten Politikern fehlt es den Basler Sozialdemokraten nicht. Gut so, wird sich Parteipräsident Pascal Pfister sagen. Denn nicht nur steht die Vakanz des Sitzes von Finanzdirektorin Eva Herzog anfangs nächstes Jahr ins Haus; auch ist unklar, ob die beiden altgedienten Regierungsmitglieder Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels 2020 nochmals antreten werden.

Langweilig scheint die Frage nach der Herzog-Nachfolge. Grossrätin Tanja Soland hat bisher als einzige Kandidatin Interesse angemeldet. Lang hingegen ist die Liste jener, die als Kandidaten für die Gesamterneuerungswahlen in eineinhalb Jahren gehandelt werden: Kaspar Sutter, Kerstin Wenk, Beatriz Greuter.

Auf der sogenannten Shortlist des Parteipräsidenten Pascal Pfister taucht aber noch ein Name auf, den bisher niemand auf der Rechnung hatte: Pascale Baeriswyl. Die Diplomatin ist Staatssekretärin im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), also die höchste Beamtin im Departement von Bundesrat Ignazio Cassis – und Mitglied der Basler SP. Pfister sagt: «Pascale Baeriswyl ist natürlich eine valable Option. Sie hat in Bern einen wichtigen Job inne und kennt die Politik von A bis Z.»

Baeriswyl intern herabgestuft

Die Staatssekretärin kann in der Tat auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurückblicken. Die 50-jährige Mutter von zwei Kindern ist die erste Frau auf dem Posten der Staatssekretärin im EDA. Sie hat während 16 Jahren verschiedenste Stationen im Departement durchlaufen, war stellvertretende Chefin der Sektion Menschenrechtspolitik für die Region Asien/Pazifik und Chefin des politischen Teams an der Schweizer Mission bei der Uno.