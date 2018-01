«Ich sehe keinen Helikopter» – es sollen die letzten Worte des Piloten vor dem Crash gewesen sein. Danach brach die Verbindung mit dem Zielflughafen in Speyer (D) ab. Beim Zusammenstoss einer Piper der Fluggruppe Basel und einem Helikopter der Deutschen Rettungsflugwacht starben am letzten Dienstag in Oberhausen-Rheinhausen vier Menschen.

Jetzt zeigt sich: Die beiden Schweizer Piloten, der ältere 61 Jahre, der jüngere 48 Jahre, waren Mitglied der Motorfluggruppe Fricktal (MFGF).