Sie gehören beinahe schon zum Stadtbild. Egal, ob an der 1.-August-Feier, an der Herbstmesse, am «Bebbi sy Jazz» oder am Weihnachtsmarkt: Überall stellt die Basler Polizei Betonsperren auf. Sie sollen verhindern, dass ein Amokfahrer wie am Berliner Weihnachtsmarkt 2016 mit einem Fahrzeug in die Menschenmenge rast.

Nun aber hat die Polizei damit begonnen, die Betonelemente wieder aus dem Verkehr zu räumen. Sie werden durch neuartige Fahrzeugsperren ersetzt. Die Gusseisenelemente würden den aktuellsten Sicherheitsstandards entsprechen, wirbt die Polizei. Sie seien einfacher zu platzieren und ermöglichten erst noch einen besseren Durchfluss für Fussgänger. Gleichzeitig denkt die Polizei auch über den Einsatz von Beton-Pflanzentrögen nach, «die nicht nur Schutz vor Anschlägen bieten, sondern auch das Stadtbild aufwerten».