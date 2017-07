Im Schrebergarten von Claudia Sprecher geht es märchenhaft zu und her. Blumen und Bäume werden hier zu lebendigen Wesen. Die eitle «Rose la Reine», die lustige «Lotti Geissblatt», der Efeu-Elf und der eigentliche König des Gartens, Apfelbaum «Le Chef», lassen zwischen den Hecken eine Märchenwelt entstehen. Eine Prinzessin darf im Märchen natürlich nicht fehlen: Sprechers Tochter Lea hat im Garten der Mutter die ideale Spielwiese entdeckt. Ihr eigenes kleines Reich hat sie sich erschaffen, mit Hängematte, Gartenzwerg und viel Platz für Fantasie. Hier werden aber nicht nur Mädchenträume wahr. Den Schrebergarten beim Sonnenbad in Binningen hat Sprecher ursprünglich für sich selbst gepachtet: «Ich wollte einen Rückzugsort, an dem ich mich entspannen und Kraft tanken kann», erzählt sie.

Die Energie auf dem Margarethen-Hügel ist einzigartig, ist sie sich sicher. Und vielleicht sogar besonders weiblich: «Meistens sind es Frauen, die sich von meinem Garten angezogen fühlen und mich darauf ansprechen.» Die Gespräche über die Hecke, die so entstehen, gäben ihr meist das schöne Gefühl, mit ihrem Werk anderen eine Freude machen zu können. Anfänglich war ihr der Ort des Gartens, der direkt an den Friedhof angrenzt, nicht ganz geheuer. «Da haben mich aber vor allem Kindheitsängste bewegt», meint Sprecher.