Diese Eule hat Superkräfte: Von Mitte Mai an ist sie geschlagene drei Monate lang durch die Lüfte geschwebt. Erst im August hat sie schlapp gemacht – Kindertränen inklusive. In Sachen Stehvermögen sollte sie damit den Herbstmesse-Ballons ein Vorbild sein, die, für teures Geld gekauft, das Messe-Ende meist bereits im Halbflug erleben und entsorgt werden, bevor die letzten Blätter von den Bäumen fallen. Wie kann das sein? Die bz hat sich auf Spurensuche begeben, hat kritisch nachgefragt bei der Krankenkasse und bei einem Herbstmesse-Ballon-Verkäufer.

«Die Ballons in Form unseres Maskottchens wurden in der Schweiz von einer kleinen Firma hergestellt. Wir haben rund 700 Stück an der Muba verteilt und nur gute Rückmeldungen erhalten», sagt Catia Luberto von der Assura-Kommunikationsabteilung. 1.70 Franken pro Stück hätten die Ballons gekostet – dass sie so lange halten, freue sie natürlich. Eine Erklärung dafür habe sie allerdings nicht. Muss sie auch nicht, schliesslich ist ihre Firma nicht primär im Ballonverkauf tätig.