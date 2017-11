Nach längerer Suche übernahm die Stiftung im Frühling 2017 das Grundstück an der St. Alban-Vorstadt 12, wo momentan noch die Schulzahnklinik und das Vorstadttheater untergebracht sind. In einem ersten Schritt hat die CMS jetzt zunächst das von Johan Jakob Stehlin im Jahr 1864 errichtete Vorderhaus bezogen. Hier befinden sich der Empfang, das grosse Sitzungszimmer, die Personalabteilung und die drei Förderabteilungen Soziales, Natur und Kultur. Diese profitieren aufgrund von zahlreichen Synergien besonders durch den Einzug in ein gemeinschaftliches Büro.

Im Frühling 2018 wird dann der Hof als halböffentlicher Platz neu gestaltet. Bis im Jahr 2020 soll auch das Hinterhaus für die CMS-Abteilungen Liegenschaften und Finanzen umgebaut werden. 2019 zieht die Schulzahnklinik in ihr neues Domizil an der Rosentalanlage. Dort entsteht ein neuer Campus der Universität Basel für Zahnmedizin und Umweltwissenschaften. Anders als die Klinik bleibt das Vorstadttheater auch in Zukunft auf dem von der CMS erworbenen Grundstück.

Und was passiert mit dem ehemaligen Hauptsitz an der St. Alban-Vorstadt 5? Aus der Villa, die nach wie vor der CMS gehört, wird das «Haus der Stiftungen Basel». In den nächsten Tagen ziehen dort die Gebert Rüf Stiftung, die Stiftung Gleif sowie Swiss Foundations ein. «In Zürich gibt es ja schon ein Haus der Stiftungen. In Zukunft sollen sich auch in der Stiftungsstadt Basel unterschiedliche Stiftungen in einem gemeinsamen Haus gegenseitig bei der Arbeit unterstützen», sagt Clivio.