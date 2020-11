Die Demonstration «Basel Nazifrei» verlief mehrheitlich friedlich – Polizei habe aber «provoziert»

Die Demonstration «Basel Nazifrei» ist laut verschiedenen Meldungen beendet. In Basel hätten sich über 3000 Personen beim Theaterplatz besammelt, um am Nachmittag die bewilligte Demonstration zu starten. Der bz sind erste Bilder von der Veranstaltung zugespielt worden. Bisher gibt es keine Meldungen darüber, dass Personen ausfällig geworden sind oder, dass die Polizei eingeschritten ist. Die Kundgebung verlief abgesehen von einigen Sprayereien an Hauswänden bis kurz nach 18.00 Uhr friedlich.

Laut einem Twitter-Nutzer hätte die Polizei die Demonstranten aber provoziert.