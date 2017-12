Der Unterschied zum Fauteuil? Die Bänkler sind näher beim Publikum und zwischendurch zischen die stillen Zuhörer den schwatzenden ein genervtes «Pscht!» um die Ohren. In diesem Lokal ist eben in dosierter Form beides vorhanden, schwatzen und zuhören – und doch beisst es sich zuweilen. Ist ein Bank nicht so erfolgreich, steigt naturgemäss der Geräuschpegel der Gäste und sie essen und stossen an ... Das wiederum bringt dann die singenden Bänkler ein wenig durcheinander.