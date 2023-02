«Die drey scheenste Dääg» Wenn’s am Mäntig vieri schloot: Der grosse Service zur Basler Fasnacht – samt Kellerübersicht Das erste Mal seit 2019 findet die Basler Fasnacht wieder in ihrer ganzen Pracht statt. Die bz bietet eine Übersicht.

Am Montag geht es wieder los. Für die Basler Fasnacht ist alles bereit. Bild: Roland Schmid

Auf die Minute genau 72 Stunden dauert die Basler Fasnacht. Doch bereits vor- und nachher finden zahlreiche Anlässe rund um die «drey scheenste Dääg» statt. Hier eine Übersicht:

Eine fröhlich-besinnliche Einstimmung bietet der Fasnachtsgottesdienst in der Offenen ­Kirche Elisabethen. Der Anlass mit Comité-Schnitzelbänken, Trommlern, dem «Echo vo dr Feldbergstroos» und anderen startet um 10.30 Uhr.

Traditionell um 17 Uhr sind die Cliquen in der Innenstadt unterwegs, um ihre Laternen ein zu pfeifen. Viele der Kunstwerke sind zu diesem Zeitpunkt noch verhüllt.

Auf die Sekunde genau werden um 4 Uhr die Lichter in der Innenstadt gelöscht: Morgenstreich, vorwärts, marsch! Die schönsten Orte, um das Geschehen zu beobachten, sind etwa der Münsterplatz, der Rheinsprung oder der Rümelinsplatz.

Ein besonderer Moment: Der Morgenstreich, hier zu sehen die Trommler der Clique Naarebaschi im Jahr 2022. Bild: Roland Schmid

Im letzten Jahr fiel der ­Cortège coronabedingt aus, nun findet er wieder statt. «Nach gründlichem Abwägen kristallisierte sich heraus, dass der Cortège mit zwei gegenläufigen Kreisen das beste Format für die über 400 Einheiten bleibt», schreibt das Fasnachts-Comité. Wegen des neuen Kreisels beim Kunstmuseum wird die äussere Route statt über den St. Alban-Graben via Aeschenvorstadt, Brunngässlein und Dufourstrasse geführt. Das Comité hat die Verteilung der Einheiten auf der Route verbessert und die teils neuen Abmarschwünsche der Cliquen erfüllt. Um 13:30 Uhr geht es los.

Am Abend greifen erstmals die Schnitzelbänkler ins Geschehen ein. Sie treten in zahlreichen Restaurants und Cliquenkellern in der Innenstadt auf. Eine interaktive Karte zahlreicher Keller finden Sie hier:

Natürlich kann man auch nur die Stimmung auf den Strassen geniessen. Cliquen, Guggen und Schyssdräggziigli sind den ganzen Abend am «Gässle». Das kreative und wilde Durcheinander sei auch den Passiven ans Herz gelegt.

Der Dienstag steht im Zeichen der Kinder. Eine Organisation durch das Comité wie beim Cortège gibt es nicht. Familien ziehen mit ihren Binggis auf Leiterwagen oder anderen Gefährten durch die Innenstadt. Aktive sind meist in Schyssdräggziigli oder im Familienzug der Clique unterwegs. Am Abend «gehören» die Hauptachsen in der ­Innenstadt den Guggen: Zum fixen Programm zählt der Sternenmarsch vom Messeplatz zum Barfüsserplatz. Offizielle Guggenkonzerte gibt es auf dem Marktplatz, dem Barfi und auf dem Claraplatz (Clara-Monschter). Zudem finden zahlreiche Platzkonzerte statt.

Am Fasnachtsdienstag erobern die Kinder die Stadt. Bild: Kenneth Nars

Die Polizei gibt sogenannte Kinder-Badges gratis ab. Geht ein Kind im Getümmel verloren, können so die Eltern kontaktiert werden. Die Badges gibt es in jeder Polizeiwache und bei den Infopunkten des Comités in der Innenstadt.

Ein Highlight ist für viele ist die Laternenausstellung auf dem Münsterplatz. Der beste Tag für die Freilichtausstellung ist der Dienstag, sei es tagsüber oder nach dem Eindunkeln. Die Cliquen stellen ihre Laternen nach dem Cortège am Montagabend auf und müssen sie am Mittwochmorgen wieder ab­holen. Auf dem Kasernenareal findet die Wagen- und Requisitenausstellung statt – vom Montagabend bis Mittwoch­morgen.

Repetition kann reizvoll sein: Nochmals Cortège, nochmals Gässeln. Die Cliquen, Guggen, Wagen und Chaisen stellen erneut ihre Sujets zur Schau. Über 400 Einheiten machen dieses Jahr mit. Der Steinenberg ist ­übrigens für Pferdechaisen gesperrt. Erstmalig fährt eine ­E-Chaise mit.

Die Cortège-Route und die Cliquen- und Guggenkeller die während der Fasnacht geöffnet sind. Grafik: Stefan Bogner

Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler geben nochmals alles – im Wissen darum, dass die «drey scheenste Dääg» nur noch wenige Stunden dauern. Am Abend laufen die Stammcliquen zusammen mit ihren jungen und alten Garden. Die grossen Züge sind sowohl fürs Auge als auch für das Ohr ein Genuss.

Ebenfalls am Abend sind nochmals die Schnitzelbänkler in den Restaurants und Cliquekellern am Werk.

Die Cliquen und Guggen ziehen nach Mitternacht ihre letzten Runden durch die Innenstadt. Kurz vor 4 Uhr beginnt der Endstreich der Cliquen. Gute Orte für Zuschauer sind etwa der Rümelinsplatz, der Spalenberg, der Barfüsserplatz oder der Claraplatz. Danach übernimmt die Stadtreinigung das Kommando. Rund 180 Mitarbeitende räumen den Abfall weg.

Aus und vorbei: Die Clique Basler Bebbi Basel zelebriert den Endstreich. Bild: Roland Schmid

Die 1. Lektion für junge Fasnachtsinteressierte hat Tradition. Sie findet am Freitag (13 bis 17 Uhr) und Samstag (11 bis 16.30 Uhr) auf dem Barfi statt. Der Anlass wird vom Fasnachts-Comité und den Jungen Garden organisiert. An der Aktion «die 1. Lektion» stellen sich die Jungen Garden interessierten Kindern und Eltern vor und erklären, wie man selber aktiv an der Fasnacht mitmachen kann. Das Erlernen der Instrumente Piccolo und Trommel steht im Vordergrund. Eine Junge Garde einer Guggemusik ist ebenfalls anwesend.

Die Verainigty Schnitzelbangg Gsellschaft (VSG) führt ihren Schlussabend im Volkshaus um 20 Uhr durch.

Neben der 1. Lektion auf dem Barfi (siehe oben) stellen die Schnitzelbänkler nochmals ihr Können unter Beweis. Die Comité-Schnitzelbänk veranstalten ihren Schlussabend im Theater Basel auf der Grossen Bühne und im Schauspielhaus um 19 Uhr. Der Schlussabend der Basler Schnitzelbangg Gesellschaft (BSG) findet im Fauteuil, Tabourettli, Kaisersaal und im Sperber statt.

Nach dem Auftritt im Cliquenkeller geht es am Samstagabend auf die Grosse Bühne des Theater Basel: Der Schnitzelbank s Dintelimpli. Bild: Roland Schmid

Am 5., 12. und 19. März finden die drei Bummelsonntage statt. Am späten Nachmittag und am Abend wird in der Innenstadt nochmals musiziert. Die Freie Strasse wird trotz der Baustelle passierbar sein. In Absprache mit dem Comité hat der Kanton Sicherheitskräfte beauftragt, die im mittleren Abschnitt der Freien Strasse die Bummel-Formationen sicher an den Bauabsperrungen vorbei lenken.