Ein Kistchen mit 48 Spielkarten. Gezeichnete Frau und Mann mit wenig Strichen Unterschied, zwei Dutzend Berufe. Auftraggeber: Gleichstellungskommission Basel-Stadt, an alle Kindergärten. Das Spiel soll zum «Wenn ich einmal gross bin ...» anregen, ziemlich kompliziert als Kind. Für mich ein Fall fürs Lastenvelo. 150 Kilo, 188 Lieferorte.

09.15 Uhr Kindergarten Bruderholzschulhaus, Fritz Hauser-Strasse 20. Weites Gelände, viel Grün. Muss mich durchfragen, platze in den Unterricht: «Ihre Berufsmemorys!» Missbilligende Blicke der Erziehungspersonen. Neugierde bei den Kindern. Schnell weg. Plakat weisst auf das Jubiläumsfest hin. Neun Gebäude, Pavillonstil, Architekt durch Kirchenbauten bekannt, ein früher Campus.



10.03 Uhr Kindergarten Güterstrasse 300. Liefere quer durchs Gundeli. Unscheinbarer Eingang in der langgezogenen Blockfassade. «Darauf haben wir schon gewartet». Ein bisschen nettere Leute hier, freut mich. Frage mich, worauf? Öffne die Schachtel: Informatikerin, Florist, Zahnärztin, Bauer, Schreinerin, Richter, Astronautin. Und auf rotem Grund mit blondem Haar und Helm: Velokurier!

14.17 Uhr Kindergarten Eugen Wullschleger-Strasse 32A. Hinter dem Badischen Bahnhof vergegenständlichte Arbeiterbewegung. Wohnbaugenossenschaft ’Im Vogelsang’. Hier verschwindet die Grenze zwischen Kindergarten und Strasse, spielende Kinder auf dem Teer. Idylle. Seit 1929 in rostrotem Backstein, Architekt Bernoulli. Mähe mich über weitere 57 Adressen ins Untere Kleinbasel.

17.19 Uhr Kindergärten Bläsiring 85 A/B. Niemand mehr da. Ein Heimspiel, kenne den Schleichweg. Der frühere Weg meiner Tochter. Oben die

Bläsibibliothek, am Ende die Bläsikrippe – die erste Kinderkrippe der Schweiz. Am Rheinbord in Richtung Zentrale zurückgondeln. Höre das Kind auf dem Velo: «Das will i au wärde, so in dr Stadt ummefötze.»

Am Abend in der Wanne befällt mich der Gedanke. Wo und wann habe ich zum ersten Mal «Wenn ich einmal gross bin ...» gespielt? Eine Prägung fürs Leben? Die Erinnerung: Wollte immer Autorennfahrer werden.

