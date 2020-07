Die Ermittler vermuten Brandstiftung: Zehn Gartenhäuser standen in Flammen

Die BVB gelangte mit der Meldung an die Polizei, dass zwei Gartenhäuser brannten. Kurz darauf standen Polizei, Berufsfeuerwehr & Milizfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt im Einsatz. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass an zwei verschiedenen Orten mehrere Gartenhäuser in Vollbrand standen und eine Gasflasche explodierte. Die Brände konnten in der Folge gelöscht werden, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Vier Gartenhäuser seien vollkommen und sechs weitere durch die Flammen erheblich beschädigt worden. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft. Sie geht aber von Brandstiftung aus.

Während der Löscharbeiten wurde die Äussere Baselstrasse zwischen Eglisee und Habermatten für den Verkehr und das Tram während 1,5 Stunden gesperrt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei entgegengenommen.