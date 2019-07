Seit vierzehn Jahren sind an der Petersgasse 34 in der Basler Altstadt die Schlagläden im Erdgeschoss verschlossen. Wie eine verlassene Trutzburg steht die ehemalige Firmenzentrale des verstorbenen Anlagebetrügers Dieter Behring in der Strasse. So uneinnehmbar, dass kein Versuch bekanntgeworden wäre, darin ein Hausbesetzer-Happening zu feiern.

Im Frühjahr konnte der zweiteilige Komplex mit dem historischen Vorderhaus (1587) und einem gesichtslosen, modernistischen Hinterhaus (2003) endlich verkauft werden. Nun liegen die Umbaupläne vor. Für 2,6 Millionen Franken wollen die neuen Privateigentümer für sich und weitere sieben Mietparteien Wohnungen einrichten.

Das Vorderhaus steht vollumfänglich unter Denkmalschutz. Bei der Renovation, die Behring 2003 vorgenommen hatte, sei mit der historischen Bausubstanz sehr schonend umgegangen worden, sagt Thomas Lutz, der Stellvertreter des kantonalen Denkmalpflegers. Er erinnert sich, dass im ersten Stock die ursprüngliche Raumaufteilung wiederhergestellt wurde und dabei eine barocke Stuckaturdecke zum Vorschein gekommen sei. Aufwendig sei diese restauratorisch komplettiert worden.