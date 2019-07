Es war bereits der dritte Schwimmunfall in diesem Jahr: Am frühen Sonntagabend ist im Rhein auf der Höhe der Flora-Buvette in Basel ein Mann ertrunken. Wie ein Serviceangestellter der Buvette berichtet, sei die Polizei gleich neben dem Gastronomiebetrieb vorgefahren.

Ein Mann war bei der Buvette in den Rhein gesprungen und unter Wasser geraten, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist indes noch unklar. «Über die Umstände und Ursachen des jüngsten Badeunfalls ist bisher noch nicht mehr bekannt», so Polizeisprecher Toprak Yerguz. Die Klärung dieser Fragen sei Gegenstand der aktuellen Untersuchungen.

Auffällig ist derweil die Häufung der Badeunfälle in Basel-Stadt. Erst vor zwei Wochen konnten zwei Personen gerettet werden, die sich am Personensteiger St. Johann an einer Kette festhielten und um Hilfe riefen. Nur einen Tag später ist ein Mann bei der Dreirosenbrücke unter Wasser geraten und nicht mehr gefunden worden.