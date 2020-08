Die grosse Leere am Hauptsitz: So schlimm steht es um die Manor in Basel

Konsternation. Es ist das erste Wort, das einem einfällt, wenn man die Reaktion des Basler Wirtschaftdirektors Christoph Brutschin auf die neueste Entlassungswelle bei Manor liest: «Dieser radikale Schritt war leider zu erwarten», antwortet Brutschin der bz per Mail. Er sei am Montag telefonisch darüber informiert worden, dass schweizweit 476 Stellen abgebaut werden, davon 91 am Hauptsitz in Basel, der sich an der Rebgasse 34 befindet. Die Konsternation kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen fünf Jahren kam es beim Traditionsunternehmen zu mehreren Massenentlassungen. Nicht nur in den Warenhäusern in der ganzen Schweiz, sondern eben auch am Hauptsitz in Basel. Und dies nicht zu knapp.

40 Prozent weniger Angestellte am Hauptsitz Noch vor fünf Jahren zählte man am Hauptsitz von Manor mehr als 1200 Angestellte. Dann wurden im selben Jahr 150 Personen entlassen. 2016 kommunizierte Manor 100 Kündigungen, 2017 fielen 170 Stellen einer weiteren Sparrunde zum Opfer. Nach dem neuerlichen Abbau von 91 Stellen werden es noch 739 Mitarbeiter sein. Damit wurden seit 2015 in den Manor-Büros in Basel rund 500 Stellen abgebaut, das entspricht einem Rückgang von 40 Prozent. Die Büros der Warenhauskette sind indes nicht nur im modernen Gebäude an der Rebgasse 34 untergebracht. Im Besitz von Manor befinden sich auch Liegenschaften an der Utengasse 6 sowie an der Rheingasse 7. Dazu kommen weitere an der Utengasse 31, 35, 37 und 39, die der Pensionskasse des Warenhauses gehören. Glaubt man Gerüchten, stehen bereits jetzt viele Büros am Hauptsitz leer. Doch nun müssen weitere 91 Arbeitsplätze geräumt werden.