Die ideale Mutter gibt es nicht: Das Museum der Kulturen erklärt es uns

Auf der Hüfte, am Rücken, im Schoss: Jede der über fünfzig Figuren trägt ein Baby bei sich. Eng am Körper oder locker auf dem Arm. Mit oder ohne Traghilfe. Eine Mama balanciert ihr Kleines sogar auf dem Kopf. «Mich interessiert, wie ein Kind getragen wird», erklärt Tabea Buri, Kuratorin der Weihnachtsausstellung «Mutter und Kind» im Museum der Kulturen Basel. Die Frage sei auch im übertragenen Sinn zu verstehen, denn idealerweise erfahre das Kind nicht nur physischen, sondern auch emotionalen Halt. Das Ensemble aus Figuren funktioniert als Willkommenskomitee: Fast alle schauen in die Richtung des eintretenden Besuchers. So unterschiedlich die Körperformen und verwendeten Materialien – Holz, Knochen, Ton oder Seide – sind, so universell scheint Mutterschaft auf den ersten Blick. Eine Geburt wird meist als freudiges Ereignis gefeiert, doch ihre explizite Darstellung ist selten. Bilder wie der Storch, der «Kindlibaum» oder die Geburt Buddhas aus der Hüfte seiner Mutter stehen sinnbildlich für den physischen Akt. Böse Geister verkörpern die Gefahren und Risiken – zu sehen bei einer Darstellung aus Bali. Dort wird die Geburtsszene durch die Dämonin Rangda gestört. Der Priester im Bild versucht, den Geburtsverlauf mit Ritualen und Opfern positiv zu beeinflussen.

«Mutter und Kind» Museum der Kulturen, Basel Bis 5. Januar 2020 www.mkb.ch

Der tatsächliche Kraftakt einer Geburt scheint tabu. Auch an Weihnachten. Dann wird zwar die Geburt Christi gefeiert, aber Bilder davon sind selten. Das Kind liegt meistens bereits in der Krippe, eine erholte Maria steht daneben. Weniger tabubehaftet scheint das Stillen: Das trinkende Jesuskind an der Brust seiner Mutter gehört zum Bildprogramm der Marienverehrung, der «Maria lactans». Es entstand unter dem Einfluss der stillenden Isis. Das Motiv der hingebungsvoll stillenden Mutter illustriert Marias Eigenschaften als liebende und barmherzige Gottesmutter.

Der Vater kommt in den Darstellungen zwar immer wieder vor, die Mutter-Kind-Beziehung steht aber klar im Zentrum. Tabea Buri, Kuratorin «Mutter und Kind»