Als Präsident der Konferenz der kantonalen öV-Direktoren (KÖV) zeigte sich Wessels aber sicher, dass die 26 Kantone gemeinsam genügend Druck aufbauen könnten, um das Herzstück doch noch vorantreiben zu können. Wenigstens die Projektierungskosten solle der Bund in sein Paket aufnehmen. Und daneben brauche es zumindest eine Garantie, dass der Bund eine Vorfinanzierung der beiden Basel auch wirklich stützt.

Doch: Die erhoffte Unterstützung der KÖV bleibt grossmehrheitlich aus. Zum Herzstück, der milliardenteuren Durchmesserlinie, die dereinst den Bahnhof SBB unterirdisch mit dem Badischen Bahnhof verbinden soll, wollen sich die Kantone gar nicht erst äussern. In ihrer Stellungnahme zur öffentlichen Vernehmlassung des Bundes wollen die Kantone gar keine Einzelprojekte beurteilen. Viel zu weit gehen die einzelnen Interessen auseinander.

Ungleich lange Spiesse befürchtet

Genau gleich sieht es aus bei der Möglichkeit der Drittfinanzierung. Basel-Stadt hatte sich bereit erklärt, den Bau des Herzstücks mit 1,8 Milliarden Franken vorzufinanzieren. Der Haken an der Sache: Der Bund will bisher keine Garantie abgeben, dem Kanton die Gelder nachträglich dann auch tatsächlich zu erstatten. In den beiden Basel kommt das gar nicht gut an. Ohne weitergehende Zusagen aus Bern sei das für die weitere Planungssicherheit zu unverbindlich.

Doch auch bei der Drittfinanzierung darf die Region Basel auf keine Unterstützung der KÖV hoffen. Zwar sehen die öV-Direktoren hier eine Möglichkeit, wichtige Projekte, die im nächsten Ausbauschritt nicht berücksichtigt sind, dennoch voranzutreiben und so «einen gewissen Ausgleich zwischen den Kantonen zu schaffen». Gleichzeitig werde damit eine Stetigkeit in Planung und Projektierung von Grossvorhaben gewährleistet. Und doch: Bei den Kantonen überwiegen die Bedenken.

«Die Drittfinanzierung bedingt, dass die entsprechenden Mittel vorhanden sind», gibt die KÖV zu bedenken. Die Möglichkeit stehe damit nicht allen Kantonen offen. «Basel-Stadt hätte bei der Drittfinanzierung weniger Probleme, da der Kanton finanziell gut da steht», sagt der stellvertretende KÖV-Generalsekretär Philipp Schori. Bei diesem Thema sei es aber schwierig, eine Einigkeit zu erreichen.

Fürs Wessels kein Beinbruch

Die KÖV sei etwas unverbindlich geblieben, räumt Wessels ein. Anders sei Einstimmigkeit kaum zu erreichen. Dass sich die Kantone nicht begeistert hinter die Möglichkeit einer Drittfinanzierung stellen, sei wenig erstaunlich. «Sie ist vorab im Interesse der Zentrumskantone, die auch über die finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen.» Finanzschwache Kantone dagegen könnten Angst haben, dass sich die starken Kantone durchsetzen und ihre eigenen Interessen unter die Räder geraten, erklärt der KÖV-Präsident.

Tatsächlich äussert die KÖV Bedenken, dass mit der Möglichkeit der Vorfinanzierung Ungleichheiten geschaffen werden könnten. Kantone könnten künftige Ausbauschritte «faktisch präjudizieren». Die Möglichkeit berge die Gefahr, dass dann nicht mehr alle Projekte nach den gleichen Massstäben berücksichtigt würden. Daher sei eine generelle Öffnung der Drittfinanzierungsmöglichkeit kaum sinnvoll. Schori: «Hier dürfte es schwierig werden, unter den Kantonen eine Einigkeit zu erreichen.»

Für Wessels ist das aber kein Beinbruch: «Unser Ziel ist es ja nicht, das Herzstück vorzufinanzieren, sondern eine möglichst baldige Finanzierung durch den Bund.» Werde nun zumindest die Übernahme der Projektierungskosten von gut 100 Millionen erreicht, bleibe man im Fahrplan. «Und da bin ich weiterhin zuversichtlich», betont Wessels.